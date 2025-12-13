Go to PunjabKesari.in

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रविवार को तीसरे अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबले का गवाह बनेगा। पांच मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी। पहले मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे में दक्षिण अफ्रीका ने जोरदार वापसी करते हुए बराबरी कर दी। अब इस खूबसूरत पहाड़ी मैदान पर एक रोमांचक और निर्णायक मुकाबले की उम्मीद है।

भारत की बल्लेबाजी: उम्मीद और चुनौती

भारतीय बल्लेबाजी ने कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन शीर्ष क्रम में निरंतरता की कमी नजर आई है। पहले दो मैचों में शुरुआती झटकों के बाद मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओपनर अभिषेक शर्मा टीम की पावरप्ले रणनीति का मुख्य हिस्सा हैं, और उनसे तेज शुरुआत देने की उम्मीद है। वहीं सीनियर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव बड़े स्कोर बनाने और लाइनअप को स्थिरता देने के लिए उत्सुक हैं।

गेंदबाजी पर सबकी नजर

पिछले मैच में काफी रन देने के बाद भारत की गेंदबाजी इकाई पर सभी की निगाहें होंगी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दूसरे टी-20 में शुरुआती विकेट नहीं ले पाए थे। इस बार उन्हें तेज पिच पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। स्पिनर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने पहले मैचों में विकेट लिए हैं और वे बीच के ओवरों में नियंत्रण स्थापित करने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका की रणनीति और ताकत

दक्षिण अफ्रीका ने पिछले मैच में दमदार बल्लेबाजी से जीत हासिल कर आत्मविश्वास बढ़ाया है। क्विंटन डी कॉक आक्रामक पारी खेलकर टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि कप्तान एडन मारक्रम अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। टीम की बल्लेबाजी गहराई डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर और डोनोवन फरेरा ने मजबूत की है। गेंदबाजी में ओटनील बाटर्मैन ने चार विकेट लिए थे और माकर यानसन की अतिरिक्त बाउंस और लुंगी एनगिडी के तेज आक्रमण से पावरप्ले और डेथ ओवर में दबाव बनाएंगे।

धर्मशाला का मैदान और मुकाबले की परिस्थितियां

धर्मशाला की छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को स्ट्रोक प्ले में मदद करती है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 187 के आसपास है और शाम को ओस पड़ने की संभावना रहती है। दोनों टीमें सीरीज में मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए बेताब हैं, इसलिए रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद है। भारत घरेलू फायदे पर भरोसा करेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपनी नई गति बनाए रखना चाहेगा।

टीमें:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा।

दक्षिण अफ्रीका: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडन मारक्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, माकर यानसन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बाटर्मैन, ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज, एनरिक नॉटर्जे, टोनी डी जॉर्जी, कॉर्बिन बॉश, क्वेना मफाका।