स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगली बार वनडे क्रिकेट में कब नजर आएंगे। साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के साथ दोनों दिग्गजों ने अपने अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का शानदार अंत किया था। अब टीम इंडिया की वनडे यात्रा जनवरी 2026 में एक बार फिर शुरू होने जा रही है, जब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलेगा।

2025 का शानदार अंत

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी अहमियत फिर साबित की। कोहली ने तीन मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें लगातार दो शतक (135 और 102) शामिल रहे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 146 रन जोड़े और निर्णायक मुकाबले में खेली गई 75 रनों की पारी भारत की जीत की वजह बनी। इस सीरीज के साथ दोनों खिलाड़ियों ने 2025 का अंतरराष्ट्रीय सफर खत्म किया।

जनवरी 2026 में होगी वापसी

कोहली और रोहित अब 11 जनवरी 2026 से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में वापसी करेंगे। यह सीरीज भारत के लिए 2026 की पहली वनडे असाइनमेंट होगी और 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों की आधिकारिक शुरुआत भी।

IND vs NZ वनडे सीरीज का शेड्यूल

11 जनवरी 2026: पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी 2026: दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी 2026: तीसरा वनडे, इंदौर

विजय हजारे ट्रॉफी में दिख सकते हैं दोनों स्टार

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले फैंस को घरेलू क्रिकेट में भी कोहली और रोहित की झलक मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों खिलाड़ी 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा ले सकते हैं। बीसीसीआई द्वारा घरेलू क्रिकेट को अनिवार्य किए जाने के बाद कोहली का दिल्ली और रोहित का मुंबई के लिए खेलना लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

2027 वर्ल्ड कप की राह

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भारत के व्यस्त वनडे कैलेंडर की शुरुआत मात्र है। साल 2026 में भारत को कुल 18 वनडे खेलने हैं, जिनमें अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज, जबकि इंग्लैंड, बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के दौरे शामिल हैं। 2027 में होने वाला वर्ल्ड कप (दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया) को देखते हुए यह दौर कोहली और रोहित के लिए निरंतरता, फिटनेस और नेतृत्व का सबसे अहम चरण साबित होगा।