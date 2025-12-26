स्पोर्ट्स डेस्क : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में ओडिशा क्रिकेट के लिए एक यादगार पल सामने आया, जब तेज गेंदबाज राजेश मोहंती ने इतिहास रच दिया। बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में सर्विसेज के खिलाफ मुकाबले में मोहंती ने लिस्ट ए क्रिकेट में हैट्रिक लेकर ओडिशा के पहले गेंदबाज़ बनने का गौरव हासिल किया। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके करियर का अहम मोड़ है, बल्कि ओडिशा के घरेलू क्रिकेट के बढ़ते कद को भी दर्शाती है।

सातवें ओवर में बदला मैच का रुख

ओडिशा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया और शुरुआत से ही सर्विसेज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पारी के सातवें ओवर में राजेश मोहंती ने वह कारनामा कर दिखाया, जिसने मैच की दिशा तय कर दी। उन्होंने पहले सागर दहिया को क्लीन बोल्ड किया, इसके बाद अगली ही गेंद पर आयुष शुक्ला को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लगातार दो विकेट गिरने से सर्विसेज की बल्लेबाज़ी पूरी तरह लड़खड़ा गई।

गोल्डन डक के साथ पूरी हुई ऐतिहासिक हैट्रिक

हैट्रिक की गेंद पर मोहंती ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरी लगातार गेंद पर उन्होंने रवि चौहान को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। गोल्डन डक के साथ पूरी हुई यह हैट्रिक ओडिशा क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई। इसके साथ ही मोहंती लिस्ट ए क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले राज्य के पहले गेंदबाज़ बन गए।

सर्विसेज की टीम 83 रन पर सिमटी

मोहंती की घातक गेंदबाज़ी का असर पूरी सर्विसेज टीम पर साफ दिखा। ओडिशा के गेंदबाज़ों ने मिलकर विपक्षी बल्लेबाज़ी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सर्विसेज की टीम महज़ 83 रन पर ऑल आउट हो गई, जो विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में उनका दूसरा सबसे कम स्कोर रहा। मोहंती ने नौ ओवर में 3/25 के बेहतरीन आंकड़े दर्ज किए।

संबित बराल और बादल बिस्वाल का शानदार साथ

राजेश मोहंती को दूसरे छोर से भी बेहतरीन सहयोग मिला। संबित एस बराल ने कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए 8.5 ओवर में 4/21 विकेट चटकाए। वहीं बादल बिस्वाल ने भी अहम योगदान दिया और 2/20 के आंकड़े के साथ पारी को समेटने में मदद की। इस संयुक्त प्रयास ने ओडिशा को मैच में पूरी तरह हावी कर दिया।

IPL नीलामी के बाद आत्मविश्वास भरी वापसी

यह प्रदर्शन ऐसे समय पर आया है, जब मोहंती को हाल ही में IPL 2026 मिनी ऑक्शन में निराशा हाथ लगी थी। 30 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ नीलामी में उतरे इस तेज़ गेंदबाज़ पर कोई बोली नहीं लगी थी। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी यह हैट्रिक इस बात का सबूत है कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

करियर आंकड़े बताते हैं निरंतरता

राजेश मोहंती अब तक 38 लिस्ट ए मैचों में 41 विकेट ले चुके हैं। फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली है, जहां उन्होंने 34 मैचों में 124 विकेट झटके हैं। टी20 फॉर्मेट में भी वह 28 पारियों में 27 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो उनकी बहुआयामी गेंदबाज़ी क्षमता को दर्शाता है।

लक्ष्य का पीछा करते समय भी आई चुनौती

हालांकि छोटा लक्ष्य होने के बावजूद ओडिशा की बल्लेबाज़ी को पूरी तरह आसान राह नहीं मिली। सर्विसेज के पूनम पूनिया (4/27) और नितिन यादव (2/20) ने शुरुआती झटके दिए। लेकिन संदीप पटनायक ने संयम दिखाते हुए 69 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाए और टीम को 24.3 ओवर में जीत तक पहुंचाया।