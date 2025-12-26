स्पोर्ट्स डेस्क : रिंकू सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाकर साबित कर दिया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम में उनका चयन क्यों हुआ है। रिंकू ने शुक्रवार 26 दिसंबर को राजकोट में चंडीगढ़ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मैच में फॉर्म में वापसी करते हुए 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से सिर्फ 56 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में शामिल होते ही उन्होंने अपना दम दिखाया और चयन को सही साबित किया।

उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू ने अपनी टीम को आगे बढ़कर लीड किया और 60 गेंदों में 106* रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे उन्होंने चंडीगढ़ टीम से मैच पूरी तरह छीन लिया। यह रिंकू का दूसरा लिस्ट-ए शतक था। रिंकू की पारी में क्लीन हिटिंग और स्मार्ट शॉट सिलेक्शन देखने को मिला क्योंकि उन्होंने 11 चौके और चार छक्के लगाए। राजकोट में उनके रन 176.67 के शानदार स्ट्राइक रेट से आए।

मैच की बात करें तो अभिषेक गोस्वामी के सस्ते में आउट होने के बाद उत्तर प्रदेश शुरुआती मुश्किल में आ गया था। वहां से, आर्यन जुयाल और ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभाला और चंडीगढ़ के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 96 रनों की अच्छी साझेदारी करके पारी को संभाला। जुयाल ने 118 गेंदों में 7 चौकों और आठ छक्कों की मदद से शानदार 134 रन बनाए, जबकि स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज जुरेल ने 57 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 67 रनों का योगदान दिया।

जुरेल के आउट होने के बाद जुयाल ने पारी को संभाले रखा और समीर रिज़वी (32) के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रन जोड़े। रिजवी का विकेट यूपी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ क्योंकि रिंकू पांचवें नंबर पर आए और आते ही खेल की गति बदल दी। यूपी के कप्तान के आक्रामक रवैये ने पारी को गति दी क्योंकि उन्होंने दो महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं, पहले जुयाल के साथ और फिर प्रशांत वीर के साथ जिन्होंने 35 गेंदों में 63 रन बनाए। रिंकू ने जुयाल के साथ चौथे विकेट के लिए 134 रनों की शानदार साझेदारी की और फिर प्रशांत वीर (12*) के साथ 35 गेंदों में 63 रन बनाकर उत्तर प्रदेश को राजकोट में चंडीगढ़ के खिलाफ 50 ओवरों में 367/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।