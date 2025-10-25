स्पोर्ट्स डेस्क : विराट कोहली वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और सीरीज के अंतिम वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की और दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में केवल महान बल्लेबाज और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ही आगे हैं।

कोहली ने वनडे में 293 इनिंग्स में 14235 रन के साथ संगकारा को पीछे छोड़ा और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तेंदुलकर ने 452 इनिंग्स में 18426 रन बनाए हैं और इस सूची में पहले स्थान पर हैं। संगकारा ने 380 इनिंग्स में 14234 रन बनाए हैं। वहीं रिकी पोंटिंग 365 इनिंग्स में 13704 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। लिस्ट में पांचवें स्थान पर सनथ जयसूर्या हैं जिन्होंने 433 इनिंग्स में 13430 रन बनाए हैं।

वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

18,426 - सचिन तेंदुलकर (452 ​​पारियां)

14,235* - विराट कोहली (293 पारियां)

14,234 - कुमार संगकारा (380 पारियां)

13,704 - रिकी पोंटिंग (365 पारियां)

13,430 - सनथ जयसूर्या (433 पारियां)

मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया जोकि उलटा पड़ गया। भारत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट रेनशॉ ही अर्धशतक लगा पाए। वहीं भारत की तरफ से हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके।

