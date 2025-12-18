स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को लेकर अपनी राय रखी है। विराट कोहली जैसे आधुनिक दौर के सुपरस्टार को पीछे छोड़ते हुए एंडरसन ने सचिन तेंदुलकर को ऑल-टाइम ग्रेट बल्लेबाज बताया है। यह बयान उन्होंने क्रिकेट TNT स्पोर्ट्स पर साझा किए गए एक वीडियो में दिया।

सचिन तेंदुलकर को बताया सर्वकालिक महान

जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले एंडरसन ने कहा कि तेंदुलकर की निरंतरता, तकनीक और लंबे करियर में बनाए गए रिकॉर्ड उन्हें सबसे ऊपर रखते हैं। 24 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में सचिन ने 664 मैचों में 34,357 रन बनाकर इतिहास रचा। वहीं विराट कोहली 556 मैचों में 27,975 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

Jimmy Anderson chooses his cricket goats 🐐🏏 pic.twitter.com/S0Bz5BJwYF — Cricket on TNT Sports (@cricketontnt) December 16, 2025

अन्य देशों के दिग्गजों पर भी दी राय

एंडरसन ने इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर जो रूट को चुना, जो टेस्ट और वनडे दोनों में देश के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने शेन वॉर्न को महानतम खिलाड़ी और ग्लेन मैक्ग्राथ को सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज बताया।

ऑल-राउंडर, फील्डर और कप्तान

ऑल-राउंडर की बात आई तो एंडरसन ने जैक्स कैलिस को पीछे छोड़ते हुए इयान बॉथम को चुना। फील्डिंग में उन्होंने जोंटी रोड्स को सर्वश्रेष्ठ माना। वहीं कप्तानी के लिए उनकी पसंद स्टीव वॉ रहे, जिनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने 1999 वर्ल्ड कप सहित कई बड़ी सफलताएँ हासिल कीं।

एंडरसन की यह सूची उनके अनुभव और कई पीढ़ियों के दिग्गजों के खिलाफ खेलने की समझ को दर्शाती है, जिसमें सचिन तेंदुलकर को उन्होंने सबसे ऊंचा स्थान दिया।