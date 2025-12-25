दोहा ( निकलेश जैन ) क़तर की राजधानी दोहा में आज से शतरंज के सबसे फटाफट फॉर्मेट 2025 विश्व रैपिड ब्लिट्ज शतरंज खिताब की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है , आज हुई पत्रकार वार्ता में विश्व चैम्पियन डी गुकेश , विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैगनस कार्लसन और विश्व महिला शतरंज चैम्पियन जू वेंजून और विश्व शतरंज संघ के अध्यक्ष नें पत्रकारो के सवालो के जबाब दिये और कल खेल की शुरुआत करने के लिए अपने मोहोरो के रंगो का चयन किया । साथ ही विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज विजेता ट्रॉफी का भी प्रदर्शित किया गया ।

गुकेश नें कहा की वह ग्लोबल चैस के अपने प्रदर्शन से उत्साहित है और वह यहाँ और बेहतर करने और खेल का आनंद उठाने की कोशिश करेंगे , वहीं मैगनस नें कहा की वह हमेशा की तरह यहाँ जीतने आए है पर अंतिम समय में अलीरेजा फिरौजा के शामिल होने से उन्हे लगता है की अब प्रतिस्पर्धा अब मुश्किल हो गयी है वहीं महिला विश्व चैम्पियन जू वेंजून नें कहा की वह रैपिड में विश्व खिताब को जीतने को लेकर बेहद उत्साहित है ।

कल से तीन दिवसीय 13 राउंड की विश्व रैपिड शतरंज स्पर्धा का आरंभ हो जाएगा भारत की ओर से डी गुकेश , अर्जुन एरीगैसी, आर प्रज्ञानन्दा , निहाल सरीन और पेंटाला हरीकृष्णा प्रमुख खिलाड़ी होंगे वही महिला वर्ग में दो बार की और वर्तमान विश्व रैपिड चैम्पियन कोनेरु हम्पी पर एक बार फिर खिताब जीतने का प्रयास करेंगी । महिला वर्ग में हम्पी के अलावा दिव्या देशमुख , आर वैशाली और हरिका द्रोणावल्ली पर भी भारत की नजरे होंगी ।