नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि नवी मुंबई और वडोदरा में 2026 महिला प्रीमियर लीग (WPL) मैचों के टिकट 26 दिसंबर को शाम 6 बजे IST से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। WPL 2026 दो जगहों नवी मुंबई में DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी और वडोदरा में BCA स्टेडियम पर खेला जाएगा।

BCCI ने आगे कहा, 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रोमांचक WPL के चौथे सीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट को आधिकारिक टिकटिंग एजेंसी बनाया है। टिकट आधिकारिक WPL वेबसाइट, ऐप और डिस्ट्रिक्ट ऐस से खरीदे जा सकते हैं।' टूर्नामेंट 9 जनवरी को शुरू होगा, जब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस, स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली 2024 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मेजबानी करेगी। नवी मुंबई में 17 जनवरी तक 11 मैच होंगे, जिसके बाद बाकी 11 मैचों जिसमें प्लेऑफ भी शामिल हैं, के लिए एक्शन वडोदरा शिफ्ट हो जाएगा।

गुजरात जायंट्स वडोदरा लेग की शुरुआत RCB के साथ मुकाबले से करेगी जिसके बाद 2025 के फाइनल का रीमैच होगा, जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने-सामने होंगी। लीग स्टेज एक फरवरी को खत्म होने के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर 3 फरवरी को होगा। टेबल टॉपर सीधे फाइनल में पहुंचेगी जो 5 फरवरी को खेला जाएगा।

जनवरी-फरवरी विंडो में पहली बार आयोजित होने वाला WPL तीन सीजन फरवरी-मार्च स्लॉट में आयोजित होने के बाद प्रमुख महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के साथ टकराव से बचता है। दो बार की विजेता मुंबई इंडियंस मौजूदा चैंपियन के रूप में उतरेगी जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एकमात्र दूसरी टीम है जिसने WPL ट्रॉफी जीती है। दिल्ली कैपिटल्स तीन बार उपविजेता रही है जबकि गुजरात जायंट्स और UP वॉरियर्स अभी तक फाइनल में नहीं पहुंची हैं।

वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का आने वाला 2026 सीजन इस इवेंट का चौथा सीजन है, जो 2023 में शुरू हुआ था। मुंबई इंडियंस वीमेन सबसे सफल टीम है, जिसने तीन सालों में दो खिताब जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) दूसरी टीम है जिसने WPL का टाइटल जीता है।