स्पोर्ट्स डेस्क: साल 2025 क्रिकेट के लिहाज से भारत के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा। टी20 और वनडे में टीम इंडिया ने कई मुकाबले जीते, घरेलू टेस्ट सीरीज में निराशा मिली। इस साल जब हम सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करते हैं, तो शीर्ष स्थान पर कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल हैं। 25 साल के इस स्टार ने साल भर में कुल 7 शतक जड़े और खुद को 2025 का नंबर 1 शतकवीर साबित किया।

टेस्ट और वनडे में धमाका, टी20 में सूनी बल्ले की कहानी

शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 5 शतक जड़े, वनडे में 2 शतक और टी20 में कोई शतक नहीं बनाया। साल 2025 में उनके नाम 15 टी20 इंटरनेशनल मैच रहे, लेकिन केवल 291 रन बने और औसत रहा 24.25 का। टी20 में ना शतक, ना अर्धशतक, फिर भी टेस्ट और वनडे में उनका प्रदर्शन उन्हें भारत का सबसे बड़ा शतकवीर बनाता है।

2025 में टॉप शतकवीर की सूची

इस साल सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट इस प्रकार रही:

शुभमन गिल – 7 शतक

यशस्वी जायसवाल – 4 शतक

विराट कोहली – 3 शतक

KL राहुल – 3 शतक

रोहित शर्मा – 2 शतक

यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में 3 और वनडे में 1 शतक जड़ा, जबकि विराट और रोहित ने सिर्फ वनडे में शतक बनाने में कामयाबी पाई।

टी20 से ड्रॉप, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

रोहित और विराट के बावजूद, शुभमन गिल ने साल के आखिरी दिनों में भी रिकॉर्ड कायम किया। हालांकि टी20 विश्व कप 2026 के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन उनके टेस्ट और वनडे प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट में इस साल का सबसे चमकता सितारा बना दिया।