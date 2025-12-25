मुंबई ( निकलेश जैन ) ग्लोबल चैस लीग के तीसरे सत्र के फाइनल में अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। टेक महिंद्रा और फ़ीडे की संयुक्त पहल इस लीग का फाइनल मुकाबला उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा।
फाइनल में पाइपर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले रैपिड मैच में काले मोहरों से 4–2 की जीत दर्ज की, इसके बाद सफेद मोहरों से 4.5–1.5 से बाज़ी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ अल्पाइन एसजी पाइपर्स पहली बार ग्लोबल चेस लीग की चैंपियन बनी।
लीग चरण में बेहद मामूली अंतर से फाइनल में जगह बनाने वाली पाइपर्स टीम फाइनल में पूरी तरह हावी दिखी। महिला और प्रोडिजी बोर्ड पर नीनो बातश्विली और लियोन ल्यूक मेंडोंसा ने एक बार फिर टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। नीनो ने एलेक्ज़ेंड्रा कोस्तेनियुक को बिशप-नाइट एंडगेम में हराया, जबकि मेंडोंसा ने 52 चालों में मार्क-आंद्रिया मौरिज़ी को पराजित किया।
ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स की ओर से आइकन बोर्ड पर अलीरेज़ा फ़िरोज़ा ने फैबियानो कारूआना को हराकर मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन अनिश गिरी ने वेई यी को हराकर पाइपर्स को पहले मैच में निर्णायक बढ़त दिला दी।
दूसरे मुकाबले में आर. प्रज्ञानानंदा ने विदित गुजराती को हराकर पाइपर्स को शुरुआती बढ़त दिलाई और इसके बाद अनिश गिरी ने वेई यी के खिलाफ अपनी दूसरी जीत दर्ज कर परिणाम लगभग तय कर दिया। गिरी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।
टूर्नामेंट के अंत में ट्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स के अलीरेज़ा को पुरुष वर्ग का ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया, जबकि अल्पाइन एसजी पाइपर्स की हाउ यिफान को महिला वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।
तीसरे स्थान के मुकाबले में पीबीजी अलस्कन नाइट्स ने गंगेज़ ग्रैंडमास्टर्स को टाई-ब्रेक में हराया। निर्णायक मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को 49 चालों में हराकर अपनी टीम को तीसरा स्थान दिलाया। अर्जुन एरिगैसी, सारा खादेम और कैटरीना लाग्नो के शानदार प्रदर्शन ने अलास्कन नाइट्स की जीत में अहम भूमिका निभाई।इस तरह ग्लोबल चेस लीग का तीसरा सत्र रोमांचक मुकाबलों और नए चैंपियन के साथ समाप्त हुआ।