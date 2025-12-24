स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने पुराने अंदाज की झलक दिखाते हुए शानदार वापसी की है। करीब 15 साल बाद घरेलू वनडे टूर्नामेंट में लौटे कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली की ओर से खेलते हुए शतक जड़ दिया। यह विजय हजारे ट्रॉफी में उनका पांचवां शतक रहा।

84 गेंदों में पूरा किया शतक

कोहली ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद कोहली ने डगआउट की ओर देखकर इशारा किया और ऋषभ पंत को बल्लेबाज़ी के लिए तैयार रहने को कहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

इस शतक के साथ विराट कोहली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने यह उपलब्धि अपनी 330वीं पारी में हासिल की, जबकि सचिन तेंदुलकर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 391 पारियां खेली थीं।

लिस्ट-ए क्रिकेट में रिकॉर्ड्स का अंबार

विराट कोहली अब 10,000 रन के बाद से हर 1,000 रन का आंकड़ा सबसे तेज़ छूने वाले बल्लेबाज़ बन चुके हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में उनके नाम अब कुल 57 शतक दर्ज हैं और वह सचिन तेंदुलकर के 60 शतकों के रिकॉर्ड के करीब पहुंचते जा रहे हैं। कोहली इस समय लिस्ट-ए क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वालों की सूची में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन

दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए कोहली ने 13 मैचों में 68.25 की औसत और 106 के स्ट्राइक रेट से 819 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। कुल लिस्ट-ए क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 13 मैचों में 919 रन बनाए हैं।

अगला लक्ष्य: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज

विजय हजारे ट्रॉफी के बाद विराट कोहली अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जनवरी 11 से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में भारत की ओर से खेलते नज़र आएंगे। कोहली का पिछला अंतरराष्ट्रीय दौरा भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रहा था, जहां उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक जमाया था।

