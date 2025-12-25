स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे शुभमन गिल के लिए यह दौर आसान नहीं चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप की आधिकारिक भारतीय टीम से बाहर होने के सदमे से उबरने से पहले ही उन्हें एक और निराशा हाथ लगी है। इस बार उन्हें पूर्व भारतीय ओपनर और मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा की चुनी गई वैकल्पिक 15-सदस्यीय T20 वर्ल्ड कप टीम में भी जगह नहीं मिली। चोपड़ा के इस फैसले ने गिल की T20 भूमिका और भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
आकाश चोपड़ा का हल्का-फुल्का लेकिन तीखा तंज
आकाश चोपड़ा ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति द्वारा नजरअंदाज किए गए खिलाड़ियों में से एक वैकल्पिक टीम चुनी। इस प्रक्रिया को उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में पेश किया, लेकिन शुभमन गिल को बाहर रखने का कारण साफ शब्दों में बताया। चोपड़ा ने कहा कि अगर मौजूदा भारतीय T20 सेटअप को “एंकर” बल्लेबाज की जरूरत नहीं है, तो वह खुद भी ऐसे खिलाड़ी को टीम में क्यों शामिल करें।
“एंकर की जरूरत नहीं”, इसलिए गिल बाहर
टीम की घोषणा के बाद चोपड़ा ने कहा कि शुभमन गिल को जानबूझकर नहीं चुना गया। उनके मुताबिक, गिल को फिलहाल टेस्ट और वनडे क्रिकेट के लिए छोड़ा गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कई लोग उन पर गिल का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साफ तौर पर उन्हें टीम से बाहर रखा है। चोपड़ा के बयान को गिल की T20 शैली पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है।
आधिकारिक टीम से बाहर होना भी रहा बड़ा सरप्राइज
शनिवार को घोषित भारतीय T20 वर्ल्ड कप टीम में शुभमन गिल का नाम न होना कई फैंस के लिए चौंकाने वाला था। उप-कप्तान होने के बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया, जबकि ईशान किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में शतक के बाद टीम में शामिल किया गया। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने स्पष्ट किया कि यह फैसला टीम संयोजन और बैक-अप विकेटकीपर की जरूरत को ध्यान में रखकर लिया गया।
ओपनिंग कॉम्बिनेशन और टीम बैलेंस
भारतीय टीम वर्ल्ड कप में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को मुख्य ओपनर के रूप में उतारने की योजना में है, जबकि ईशान किशन रिज़र्व विकल्प होंगे। इससे पहले एशिया कप के दौरान गिल की वापसी ने इस सफल ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया था, जिससे टीम संतुलन पर सवाल उठे थे। गिल के आने से सैमसन को मिडिल ऑर्डर में जाना पड़ा और रिंकू सिंह जैसे फिनिशर को भी कम मौके मिले।
T20I में गिल का प्रदर्शन बना कारण
लगातार समर्थन मिलने के बावजूद शुभमन गिल T20I में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। 15 मैचों के प्रयोग में उन्होंने 24.25 की औसत और 137.26 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए। चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ का सब्र आखिरकार जवाब दे गया, और उन्हें वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया।
आकाश चोपड़ा की वैकल्पिक T20 वर्ल्ड कप टीम
मुख्य खिलाड़ी : यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पंत, जितेश शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, क्रुणाल पांड्या, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार।
बेंच : मोहम्मद शमी, केएल राहुल, विपराज निगम, शशांक सिंह।