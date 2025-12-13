Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ दिखाई दिया। इस साल भारत के टॉप-5 टेस्ट रन स्कोररों की सूची में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार संतुलन देखने को मिला, जिसमें शुभमन गिल सबसे ऊपर रहे।

2025 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप-5 रन स्कोरर

1. शुभमन गिल – मैच: 9 | रन: 983 | 100/50: 5/1
2. केएल राहुल – मैच: 10 | रन: 813 | 100/50: 3/3
3. रवींद्र जडेजा – मैच: 10 | रन: 764 | 100/50: 2/6
4. यशस्वी जायसवाल – मैच: 10 | रन: 745 | 100/50: 3/3
5. ऋषभ पंत – मैच: 7 | रन: 629 | 100/50: 2/4

शुभमन गिल – रन मशीन

शुभमन गिल की आक्रामकता नई नहीं, उन्होंने लॉर्ड्स में कुछ भी गलत नहीं किया: पटेल - shubman gill s aggression is not new he did nothing wrong at lord s patel-mobile

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 9 मैचों में कुल 983 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 1 अर्धशतक शामिल रहा। गिल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा, जो उनके करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक माना जा रहा है।

केएल राहुल – भरोसेमंद बल्लेबाज

केएल राहुल ने BCCI से भारत ए टीम में चयन का किया आग्रह, जल्द इंग्लैंड के लिए होंगे रवाना - kl rahul urges bcci to select him in india a team will

दूसरे स्थान पर रहे केएल राहुल ने 10 टेस्ट मैचों में 813 रन बनाए। उनके नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 137 रन रहा। राहुल ने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को कई बार संभाला।

रवींद्र जडेजा – ऑलराउंड योगदान

रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास, कपिल देव और इमरान खान की बराबरी, अब इस बड़े रिकॉर्ड पर नजरें - ravindra jadeja equals kapil dev and imran khan now eyes on this big

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने बल्लेबाजी में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने 10 मैचों में 764 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन* रहा, जो उनकी नाबाद पारी की अहमियत दिखाता है।

यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत

ऋषभ पंत को लेकर बैटिंग कोच कोटक का खुलासा, शानदार बल्लेबाजी का राज खोला - batting coach kotak revealed the secret of rishabh pant brilliant batting-mobile

ऋषभ पंत ने सिर्फ 7 मैचों में 629 रन ठोक दिए, उनके नाम 2 शतक और 4 अर्धशतक रहे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा। वहीं युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 10 टेस्ट में 745 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे। उनका बेस्ट स्कोर 175 रन रहा।

इन आंकड़ों से साफ है कि 2025 टेस्ट क्रिकेट में भारत की बल्लेबाजी कितनी मजबूत रही, जहां अनुभव और युवा जोश दोनों ने मिलकर टीम को जीत दिलाई।