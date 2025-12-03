स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने एक बार फिर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले कोहली अब भारत की ओर से सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे महापुरुषों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। 72 पारियों में 26 बार 50 रन से अधिक का स्कोर बनाना उनके निरंतर प्रदर्शन और अद्भुत फिटनेस का प्रमाण है। यह रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम पलों में हमेशा याद किया जाएगा।

विराट कोहली का नया रिकॉर्ड

विराट कोहली लगातार बड़े मैचों में जिम्मेदारी निभाने के लिए जाने जाते हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस हमेशा खास रही है। इस बार उन्होंने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की—भारत की ओर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड। कोहली ने 72 इनिंग्स में 26 बार पचास या उससे अधिक रन बनाए, जो उनके शानदार बल्लेबाजी कौशल और निरंतरता को स्पष्ट दर्शाता है। उनकी यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने यह कारनामा अपेक्षाकृत कम पारियों में किया है। उनकी स्ट्राइक रोटेशन, तकनीक और मानसिक मजबूती उन्हें बड़े स्कोर तक पहुंचने में लगातार सहायता करती रही है।

सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर

भारत के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 103 पारियों में 25 बार 50+ स्कोर बनाए। उनकी सर्वकालिक क्षमता और खेल के प्रति समर्पण भारतीय क्रिकेट के लिए सदैव प्रेरणा रहे हैं। हालांकि तेंदुलकर ने कोहली से काफी ज्यादा पारियां खेलीं, फिर भी इतने लंबे करियर में इस तरह का रिकॉर्ड कायम रखना उनकी महानता को दर्शाता है। कोहली ने उन्हें पार करते हुए यह संकेत भी दे दिया है कि वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई और रिकॉर्ड्स को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं।

राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और अजहरुद्दीन भी सूची में शामिल

भारतीय क्रिकेट के अन्य दिग्गज भी इस सूची में शामिल हैं। राहुल द्रविड़, जिन्हें “दीवार” के नाम से जाना जाता है, ने 76 इनिंग्स में 21 बार 50+ स्कोर बनाया। उनकी रक्षात्मक तकनीक और धैर्य भारत की कई महत्वपूर्ण जीतों का आधार रहे हैं।

सौरव गांगुली, जिन्होंने भारत को आक्रामक क्रिकेट का नया चेहरा दिया, ने 60 इनिंग्स में 18 बार 50+ रन बनाए।

गांगुली की शानदार बल्लेबाजी और जोरदार नेतृत्व ने कई युवा खिलाड़ियों को नई दिशा दी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, अपनी स्टाइलिश बैटिंग के लिए पहचाने जाते हैं, ने 53 पारियों में 13 बार यह उपलब्धि हासिल की। उनकी बल्लेबाजी में मौजूद सहजता और wrist-work दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय था।

भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा 50+ इंटरनेशनल स्कोर

26* - विराट कोहली (72 इनिंग्स)

25 - सचिन तेंदुलकर (103 इनिंग्स)

21 - राहुल द्रविड़ (76 इनिंग्स)

18 - सौरव गांगुली (60 इनिंग्स)

13 - मोहम्मद अजहरुद्दीन (53 इनिंग्स)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा ODI 50+ स्कोर

15* - विराट कोहली (31 इनिंग्स)

15 - कुमार संगकारा (43 इनिंग्स)

15 - रिकी पोंटिंग (48 इनिंग्स)