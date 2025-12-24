बेंगलुरु : विराट कोहली ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करते हुए 16,000 लिस्ट ए रन का शानदार मील का पत्थर हासिल करके एक बार फिर क्रिकेट इतिहास की किताब में अपना नाम दर्ज कराया है। वह सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।

यहां बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के मैच में खेलते हुए कोहली ने टीम के 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने पहले रन के साथ यह उपलब्धि हासिल की। ​​यह ऐतिहासिक क्षण 50 ओवर के फॉर्मेट में अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करता है।

कोहली की 16,000 रन की उपलब्धि उन्हें लिस्ट ए क्रिकेट में यह आंकड़ा छूने वाला महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा भारतीय खिलाड़ी बनाती है। 37 वर्षीय खिलाड़ी अब इस मील के पत्थर को पार करने वाले कुल नौवें खिलाड़ी बन गए हैं, जो तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, सर विवियन रिचर्ड्स और अन्य जैसे क्रिकेट दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं।

कोहली आखिरी बार 2010-11 सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी में खेले थे, जहां उन्होंने दिल्ली की कप्तानी की थी। वह 2013-14 में एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी में खेले थे, लेकिन इस वापसी से पहले लगभग एक दशक तक विजय हजारे में हिस्सा नहीं लिया था। प्रतियोगिता में उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार था और उनकी उपलब्धि दिल्ली के अभियान के लिए एक शानदार शुरुआत थी। जबकि 16,000 लिस्ट ए रन का मील का पत्थर कोहली की उत्कृष्टता का प्रमाण है, उनका वनडे रिकॉर्ड और भी शानदार है। वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

कोहली 308 मैचों में 58.46 के असाधारण औसत से 14,557 रन के साथ वनडे क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक भी हैं, उनके नाम 53 शतक हैं। अपने लंबे और शानदार करियर के बावजूद कोहली अभी भी लिस्ट ए क्रिकेट में तेंदुलकर के 60 शतकों के रिकॉर्ड का पीछा कर रहे हैं। उनके नाम वर्तमान में 57 शतक हैं जो वनडे फॉर्मेट में तेंदुलकर के पिछले रिकॉर्ड 53 से चार ज्यादा हैं।