नई दिल्ली : न्यूजीलैंड माउंट माउंगानुई में तीसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज पर 323 रन की शानदार जीत के बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस बड़ी जीत से न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से आगे निकल गया है और WTC स्टैंडिंग में उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड का अगला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज है, जो अगले साल के बीच में होने वाली है।

इस बीच वेस्टइंडीज टेबल में नौवें स्थान पर बना हुआ है और अगले साल घर पर श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में वापसी करेगा। ब्लैक कैप्स ने बे ओवल में आखिरी सेशन के बीच में ही नतीजा अपने नाम कर लिया जिसमें बाएं हाथ के सीमर जैकब डफी ने आखिरी विकेट लेकर मैच खत्म किया। इस प्रदर्शन ने डफी के लिए एक शानदार सीरीज का भी समापन किया, जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला।

डफी दूसरी पारी में सबसे शानदार गेंदबाज रहे, उन्होंने 5/42 के आंकड़े के साथ वेस्टइंडीज टीम को 462 के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए 138 रन पर ऑल आउट कर दिया। उन्होंने सीरीज में 23 विकेट लिए, न्यूजीलैंड की 2-0 से सीरीज जीत और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभियान की मजबूत शुरुआत में अहम भूमिका निभाई।

इस प्रक्रिया में बाएं हाथ के गेंदबाज ने एक लंबे समय से चले आ रहे राष्ट्रीय मील के पत्थर को पार किया और एक कैलेंडर वर्ष में एक न्यूजीलैंडर द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीरीज में उनके तीसरे पांच विकेट हॉल ने उनके कुल विकेटों की संख्या को हैडली के पिछले 80 के आंकड़े से आगे पहुंचा दिया।

डफी ने माना, 'मैंने लंच के समय वह लिस्ट (एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा विकेट) देखी थी और उसमें कुछ शानदार नाम थे, इसलिए उन नामों के साथ किसी भी तरह की लिस्ट में होना खास था।' न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बल्ले से एक शानदार प्रयास का साथ मिला जिसका नेतृत्व ओपनर डेवोन कॉनवे और कप्तान टॉम लैथम ने किया। इस जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में पहली ओपनिंग जोड़ी बनकर इतिहास रचा, जिसने एक ही मैच में दो-दो शतक लगाए।

कॉनवे का योगदान खास तौर पर उल्लेखनीय था क्योंकि उनके 227 और 100 के स्कोर ने उन्हें एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाला पहला न्यूजीलैंड खिलाड़ी और कुल 10वां खिलाड़ी बना दिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला। कॉनवे ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह अभी तक समझ में आया है। इस टेस्ट मैच में जो हुआ, उसे समझने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमें जीत मिली।'