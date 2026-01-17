स्पोर्ट्स डेस्क : इंडिया के 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने U19 वर्ल्ड कप 2026 में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में वैभव ने सिर्फ 67 गेंदों पर 72 रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे।उन्होंने अपना ट्रेडमार्क आक्रामक अंदाज में शुरुआत की और केवल 30 गेंदों में अर्धशतक जड़कर सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
U19 वर्ल्ड कप का सबसे युवा 50+ रन बनाने वाला खिलाड़ी
वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 296 दिन की उम्र में पुरुषों के U-19 वर्ल्ड कप में 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड अफ़गानिस्तान के शाहिदुल्ला कमाल (15 साल 19 दिन) के पास था। पाकिस्तान के बाबर आज़म इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
Men’s U19 वर्ल्ड कप में सबसे कम उम्र में 50+ रन बनाने वाले खिलाड़ी
14 साल 296 दिन – वैभव सूर्यवंशी (भारत U-19) बनाम बांग्लादेश U-19, बुलावायो, 2026
15 साल 19 दिन – शाहिदुल्ला कमाल (अफगानिस्तान U-19) बनाम वेस्टइंडीज U-19, दुबई, 2014
15 साल 92 दिन – बाबर आज़म (पाकिस्तान U-19) बनाम वेस्टइंडीज U-19, पामर्स्टन नॉर्थ, 2010
15 साल 125 दिन – परवेज़ मलिकज़ई (अफगानिस्तान U-19) बनाम फिजी U-19, कॉक्स बाज़ार, 2016
15 साल 132 दिन – शरद वेसावकर (नेपाल U-19) बनाम इंग्लैंड U-19, चटग्राम, 2004
युवा ODI रिकॉर्ड में भी कोहली को पछाड़ा
वैभव ने युवा ODI में भारत के खिलाड़ियों के रन सूची में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। 20 Youth ODIs में उन्होंने 1,047 रन बनाए, जबकि कोहली ने 28 मैचों में 978 रन बनाए थे। भारत के शीर्ष युवा ODI रन स्कोरर: विजय ज़ोल - 1,404 रन (36 मैच), वैभव सूर्यवंशी - 1,047 रन (20 मैच); वैश्विक स्तर पर: बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शान्तो - 1,820 रन
मैच से जुड़ी अन्य झलकिया
मैच से पहले भारत के कप्तान आयुष महात्रे और बांग्लादेश के अज़ीज़ुल हक़ीम तमिम ने पारंपरिक हैंडशेक से बचते हुए दोनों टीमों के बीच मौजूदा तनाव का संकेत दिया। बांग्लादेश के वाइस-कप्तान जावाद अबरार टॉस के लिए आए और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि बुलावायो पिच पर नमी थी।