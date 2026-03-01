Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के स्टार ओपनर साहिबज़ादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया। सुपर 8 के मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए फरहान ने एकल संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। पल्लेकले में हुए इस अहम मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन फरहान की शानदार बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को रोमांचक जीत के करीब पहुंचा दिया।

साहिबज़ादा फरहान ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा

जब साहिबज़ादा फरहान ने अपनी पारी में 38 रन पूरे किए, तभी उन्होंने कोहली का 2014 का रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह रिकॉर्ड पिछले 12 साल से अटका हुआ था और दुनिया के कई शीर्ष बल्लेबाज इसे तोड़ने का प्रयास कर चुके थे।

टी20 विश्व कप के एक ही संस्करण में सबसे अधिक रन

323 – साहिबज़ादा फरहान, पाकिस्तान (2026)
319 – विराट कोहली, भारत (2014)
317 – टिलकरत्ने दिलशान, श्रीलंका (2009)
303 – बाबर आज़म, पाकिस्तान (2021)
302 – महेला जयवर्धने, श्रीलंका (2010)
296 – विराट कोहली, भारत (2022)
295 – तमिम इकबाल, बांग्लादेश (2016)
289 – डेविड वॉर्नर, ऑस्ट्रेलिया (2021)
281 – मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान (2021)
281 – रहमानुल्लाह गुरबाज़, अफ़ग़ानिस्तान (2024)

फरहान की सेंचुरी और मुकाबले का रोमांच

फरहान ने 60 गेंदों में शतक पूरा किया और पाकिस्तान को 212/8 का बड़ा स्कोर दिलाया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को नेट रन रेट में पछाड़कर ग्रुप टू में दूसरे स्थान पर आने के लिए कम से कम 65 रनों की जीत चाहिए थी।

श्रीलंका की मजबूत वापसी और आखिरी रोमांच

श्रीलंका ने जबरदस्त वापसी करते हुए 207/6 रन बनाए और मुकाबला सिर्फ 5 रन से हार गया। इस नतीजे के साथ न्यूजीलैंड अपनी बेहतर NRR के कारण क्वालीफाई करने में सफल रहा, वहीं ग्रुप टू में पहले स्थान पर इंग्लैंड बना रहा।

एशियाई खिलाड़ियों का दबदबा

इस रिकॉर्ड के साथ यह साफ हो गया कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एशियाई खिलाड़ियों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। बाबर आज़म ने 2022 में 303 रन बनाए थे, लेकिन इस बार फरहान ने रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया।