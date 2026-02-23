स्पोर्ट्स डेस्क : अंडर-19 विश्वकप 2026 के फाइनल में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को खिताब दिलाने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को उन्हें 50 लाख रुपये का चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे।

बिहार के लिए गौरव का क्षण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से बिहार और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा, 'अंडर-19 विश्वकप में भारत की जीत में बिहार के इस खिलाड़ी की अहम भूमिका रही है। वैभव राज्य के बच्चों के लिए प्रेरणा हैं। हमें उम्मीद है कि वे आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे।'

टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 विश्वकप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे।

7 मैचों में 439 रन

औसत: 62.71

स्ट्राइक रेट: 169.50

1 शतक और 3 अर्धशतक

41 चौके और 30 छक्के

उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में लगातार शानदार रहा और उन्होंने कई मैचों में टीम को जीत दिलाई।

फाइनल में 175 रन की ऐतिहासिक पारी

फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड अंडर-19 टीम को 100 रन से हराया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन की विस्फोटक पारी खेली।

स्ट्राइक रेट: 218.75

15 चौके

15 छक्के

उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया और टीम को खिताब जिताने में निर्णायक भूमिका निभाई।

भविष्य के सितारे के रूप में उभरे वैभव

वैभव सूर्यवंशी अब भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे माने जा रहे हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और बड़े मैच में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भविष्य का स्टार बना दिया है। बिहार सरकार द्वारा मिला सम्मान उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा।