स्पोर्ट्स डेस्क : जिम्बाब्वे के युवा बल्लेबाज Brian Bennett ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह इस टूर्नामेंट में आउट होने से पहले सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।

रिकॉर्ड सूची:

180 रन – ब्रायन बेनेट (2026)*

151 रन – टॉम कूपर (2014)

141 रन – आरोन जोन्स (2024)

124 रन – रोहित शर्मा (2007-09)

हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में बेनेट जल्दी आउट हो गए, लेकिन उससे पहले टूर्नामेंट में उनका लगातार रन बनाना चर्चा का विषय रहा।

ZIM vs WI: 107 रन से वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत

मुंबई के Wankhede Stadium में खेले गए सुपर-8 मुकाबले में West Indies cricket team ने Zimbabwe national cricket team को 107 रन से हराकर टी20I इतिहास की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

254 रन का विशाल स्कोर

टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन कैरेबियाई बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। Shimron Hetmyer – 34 गेंदों में 85 रन (7 छक्के, 7 चौके), Rovman Powell – 35 गेंदों में 59 रन, तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी, शेरफेन रदरफोर्ड – 13 गेंदों पर नाबाद 31 रन, वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 254/6 का स्कोर खड़ा किया, जो टूर्नामेंट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा।

147 पर ढेर हुआ जिम्बाब्वे

255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम दबाव में बिखर गई। Gudakesh Motie – 4 विकेट, Akeal Hosein – 3 विकेट, मैथ्यू फोर्ड – 2 विकेट, ब्रैड इवांस ने 43 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जबकि डियोन मायर्स (28) और कप्तान Sikandar Raza (27) ही 20 रन पार कर सके। पूरी टीम 17.4 ओवर में 147 रन पर सिमट गई।

वेस्टइंडीज की दावेदारी मजबूत

इस बड़ी जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सुपर-8 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। जहां एक ओर ब्रायन बेनेट ने व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया, वहीं टीम के रूप में वेस्टइंडीज ने दमदार प्रदर्शन कर टूर्नामेंट में अपनी ताकत का संदेश दे दिया।

मुंबई में मिली यह जीत न सिर्फ अंक तालिका में फायदा पहुंचाने वाली रही, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कैरेबियाई टीम के इरादों को भी साफ कर गई।