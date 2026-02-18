स्पोर्ट्स डेस्क : T20 World Cup 2026 में भारत और नीदरलैंड्स के बीच 18 फरवरी को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय स्पिनर Kuldeep Yadav एक बड़े कीर्तिमान के बेहद करीब हैं। टीम इंडिया पहले ही सुपर-8 में पहुंच चुकी है, लेकिन यह मुकाबला कुलदीप के लिए खास बन सकता है।

चहल को पीछे छोड़ने के करीब कुलदीप

कुलदीप यादव ने अब तक 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 95 विकेट लिए हैं। वह सिर्फ दो विकेट दूर हैं Yuzvendra Chahal (96 विकेट) को पीछे छोड़ भारत के सबसे सफल टी20I स्पिनर बनने से।

भारतीय स्पिनरों में मौजूदा शीर्ष आंकड़े:

युजवेंद्र चहल – मैच : 80, विकेट : 96, सर्वश्रेष्ठ : 6/25

कुलदीप यादव – मैच : 54, विकेट : 95, सर्वश्रेष्ठ : 5/17

अक्षर पटेल – मैच : 90, विकेट : 92, सर्वश्रेष्ठ : 3/9

रविचंद्रन अश्विन – मैच : 65, विकेट : 72, सर्वश्रेष्ठ : 4/8

वरुण चक्रवर्ती – मैच : 39, विकेट : 65, सर्वश्रेष्ठ : 5/17

100 विकेट क्लब से सिर्फ पांच कदम दूर

अगर कुलदीप नीदरलैंड्स के खिलाफ 5 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वह टी20I में 100 विकेट पूरे कर लेंगे। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय स्पिनर और कुल चौथे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे।

अब तक 100+ विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज:

अर्शदीप सिंह – मैच : 78, विकेट : 121

जसप्रीत बुमराह – मैच : 89, विकेट : 110

हार्दिक पांड्या – मैच : 132, विकेट : 109

सबसे तेज 100 विकेट का रिकॉर्ड

दुनिया में सबसे तेज 100 टी20I विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान (53 मैच) के नाम है।

राशिद खान – देश : अफगानिस्तान, मैच : 53

संदीप लमिछाने – देश : नेपाल, मैच : 54

वानिंदु हसरंगा – देश : श्रीलंका, मैच : 63

अर्शदीप सिंह – देश : भारत, मैच : 64

अगर कुलदीप पांच विकेट लेते हैं, तो वह 100 विकेट तक पहुंचने वाले दुनिया के तीसरे सबसे तेज गेंदबाज बन सकते हैं।

मौजूदा टूर्नामेंट में प्रदर्शन

कुलदीप ने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था, जहां उन्होंने 3 ओवर में 1/14 का किफायती स्पेल डाला। अब नीदरलैंड्स के खिलाफ वह इतिहास रचने की दहलीज पर हैं।