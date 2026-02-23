स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने ऐसा धमाका किया, जिसने रिकॉर्ड बुक्स को हिला दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए इस मैच में हेटमायर ने महज 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर वेस्टइंडीज के लिए टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज पचासा जड़ दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने न केवल दर्शकों का रोमांच बढ़ाया, बल्कि टीम को मजबूत स्थिति में भी पहुंचाया।

19 गेंदों में अर्धशतक, 85 रन की तूफानी पारी

हेटमायर ने 34 गेंदों में 85 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। उनकी स्ट्राइक रेट 250 से अधिक रही, जो टी20 जैसे फॉर्मेट में मैच का रुख पलटने के लिए काफी है। पारी की शुरुआत से ही हेटमायर आक्रामक मूड में दिखे। पावरप्ले के बाद उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ खुलकर शॉट्स खेले। मिडविकेट और लॉन्ग-ऑन के ऊपर से लगाए गए उनके छक्कों ने विपक्षी गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया।

वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज फिफ्टी का नया रिकॉर्ड

हेटमायर ने 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर पूर्व रिकॉर्डधारियों को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड Evin Lewis (22 गेंद बनाम बांग्लादेश, 2021) के नाम था। वेस्टइंडीज के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची :

शिमरोन हेटमायर – 19 गेंद, बनाम जिम्बाब्वे, 2026

एविन लुईस – 22 गेंद, बनाम बांग्लादेश, 2021

जॉनसन चार्ल्स – 24 गेंद, बनाम श्रीलंका, 2012

निकोलस पूरन – 25 गेंद, बनाम अफगानिस्तान, 2021

ड्वेन ब्रावो – 27 गेंद, बनाम भारत, 2016

सुपर 8 में वेस्टइंडीज की मजबूत दावेदारी

हेटमायर की इस पारी ने सुपर 8 चरण में वेस्टइंडीज की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। बड़े मैचों में तेजी से रन बनाना टीम के लिए निर्णायक साबित होता है, खासकर तब जब नेट रन रेट भी समीकरण में अहम भूमिका निभा रहा हो। जिम्बाब्वे के खिलाफ यह जीत वेस्टइंडीज के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली रही। टीम के अन्य बल्लेबाजों ने भी योगदान दिया, लेकिन मैच का असली आकर्षण हेटमायर की तूफानी बल्लेबाजी रही।

कैरेबियाई ताकत की झलक

टी20 फॉर्मेट में वेस्टइंडीज की पहचान उसकी पावर-हिटिंग से रही है। निकोल्स पूरन और अन्य बल्लेबाजों के साथ हेटमायर की मौजूदगी टीम को और खतरनाक बनाती है। 19 गेंदों में अर्धशतक सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि विपक्षी टीमों के लिए चेतावनी है कि कैरेबियाई बल्लेबाज किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं।