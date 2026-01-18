विंडहोक (नामीबिया) : श्रीलंका ने नामीबिया में जापान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप A में टॉप पर जगह बना ली है। यह मैच कई वजहों से काफी रोमांचक था जिसमें श्रीलंका की टीम की गहराई पूरी तरह से दिखी जिसमें बैटिंग ऑर्डर में टॉप पर क्लास और कई बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिले। जापान के खिलाफ 203 रनों की जीत ने एक मजबूत नींव रखी है।

अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में किसी भी विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप (328 रन) में ओपनर दिमांता महाविथाना (125 गेंदों में 115 रन) और विरान चामुदिथा (143 गेंदों में 192 रन) ने नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर मैच की शुरुआत शानदार तरीके से की। चामुदिथा का व्यक्तिगत स्कोर अंडर-19 विश्व कप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। कप्तान विमथ दिंसारा ने मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों की तारीफ की और उनके फॉर्म का श्रेय दिया।

ICC वेबसाइट के अनुसार दिंसारा ने कहा, 'हां, वे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हमारी शुरुआत अच्छी रही।' अपनी टीम के 387/4 रन बनाने के बाद उन्होंने जापान को सिर्फ 184/8 पर रोक दिया जिसमें 8 अलग-अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, ये मौके शायद तब काम आएंगे जब टीम टूर्नामेंट में और आगे बढ़ेगी।

दिंसारा ने आगे कहा, '(किसे और कब बॉलिंग करानी है, यह तय करना) मुश्किल नहीं है, मेरी टीम में बहुत सारे गेंदबाज हैं, और इतने सारे ऑप्शन होना मेरे लिए (खुशी की बात) है। हां, मैं (जीत से) बहुत खुश हूं, क्योंकि यह टूर्नामेंट का हमारा पहला मैच है। हमारी टीम अच्छी है, और मैं अपनी टीम से बहुत खुश हूं।' श्रीलंका अब सुपर सिक्स फेज के लिए क्वालिफाई करने की कगार पर है, लेकिन सोमवार को नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर आयरलैंड से मिलने पर उनके पास अपने दावे को और मजबूत करने का मौका है।