कोलंबो : पहले ही सुपर आठ में जगह बना चुकी श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम गुरुवार को यहां जब टी20 विश्व कप के मैच में आमने-सामने होगी तो उनका लक्ष्य ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करना होगा। श्रीलंका ने स्थानीय परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए ओमान और आयरलैंड को हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर खुद को खिताब के एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया है।

दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया पर अपनी अप्रत्याशित जीत और खराब मौसम की बदौलत पहली बार सुपर आठ में जगह पक्की कर ली। आयरलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था जिससे उसे एक अंक मिला। इससे ऑस्ट्रेलिया की आगे बढ़ने की उम्मीद पर पानी फिर गया। दासुन शनाका की अगुवाई वाली श्रीलंका की टीम सुपर आठ के लिए क्वालीफाई करने के बावजूद किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी। वह अपनी जीत की लय को बनाए रखने और ग्रुप में शीर्ष पर रहने का लक्ष्य रखेगी।

सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका की फॉर्म में वापसी से श्रीलंका की स्थिति मजबूत बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर श्रीलंका की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उनके अलावा कुसल मेंडिस ने अर्धशतक लगाया था और टीम इन दोनों बल्लेबाजों से अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद करेगी। श्रीलंका की बल्लीबाजी क्रम में सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा कमजोर कड़ी बनकर उभरे हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सिर्फ एक रन बनाया। इस तरह से उनकी खराब फॉर्म का सिलसिला जारी रहा जो पिछले साल पाकिस्तान में टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला से चल रहा है।

श्रीलंका गेंदबाजी में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज दुशमंथा चमीरा पर निर्भर रहेगा, जो धीमी पिचों में भी तेज गति से गेंदबाजी करने में सफल रहे हैं। एक अन्य तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना भले ही सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वह अपनी अनूठी गेंदबाजी शैली से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। परंपरागत रूप से स्पिन गेंदबाजी में मजबूत मानी जाने वाली इस टीम के पास दुशान हेमंथा के रूप में एक पूरी तरह से फिट लेग स्पिनर है। उनके अलावा महीश तीक्षाना हैं जो तेज गेंदबाजों को भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे।

जिम्बाब्वे के लिए श्रीलंका के घरेलू मैदान पर उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना कठिन होगा, लेकिन सुपर आठ के लिए क्वालीफाई करने के बाद उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था जिसके बाद उसके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा। सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने ऑस्ट्रेलिया और ओमान के खिलाफ क्रमशः 64 और 48 रन की नाबाद पारियां खेली हैं।

तादिवानाशे मारुमानी, रयान बर्ल और सिकंदर रजा के रूप में उसके पास अच्छे बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी की बात करें तो अनुभवी तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार विकेट लिए थे जिससे जिम्बाब्वे एक खतरनाक ऑलराउंड टीम बन गई है।

टीमें :

श्रीलंका : दासुन शनाका (कप्तान), चरिथ असलांका, दुशमंथा चमीरा, दुशान हेमंथा, जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, पथुम निसांका, मथीशा पथिराना, कुसल परेरा, प्रमोद मदुशन, पवन रथनायके, महीश तीक्षाना, डुनिथ वेललागे।

जिम्बाब्वे : सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा।

समय : दोपहर 3:00 बजे।