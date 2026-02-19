स्पोर्ट्स डेस्क : श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 38वां मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बैटिंग करेंगे क्योंकि हमारे बैट्समैन को बोर्ड पर रन बनाने हैं। इसलिए मैं पहले बैटिंग करके खुश हूँ। मदुशंका प्लेइंग XI में हैं। दुष्मंथा चमीरा को आराम दिया गया है, और उनकी जगह प्रमोद मदुशन आए हैं। यह बहुत मुश्किल है क्योंकि यह वर्ल्ड कप है और हमें प्लेइंग XI में अपने बेस्ट प्लेयर्स की जरूरत है। यह बुरा है, लेकिन हमें इससे निपटना होगा। बैट्समैन ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, जिससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। उसी समय पथिराना और वानिंदु चोटिल हो गए, लेकिन रिप्लेसमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। यही खास बात है। साथ ही हमारी फील्डिंग में भी काफी सुधार हुआ है। जिन सभी खास एरिया पर हम काम करना चाहते थे, हमने बहुत अच्छा किया है। उम्मीद है, हम इसे अगले राउंड में भी जारी रखेंगे।'

प्लेइंग XI

श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दसुन शनाका (कप्तान), कामिंडू मेंडिस, दुनिथ वेल्लालगे, दुशान हेमंथा, महेश थीकशाना, दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन

जिम्बाब्वे : ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डियोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजराबानी