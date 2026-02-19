स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज Shamar Joseph ने इटली के खिलाफ मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें रिकॉर्ड बुक में जगह दिला दी। जोसेफ ने इस मैच में 4 विकेट लेने के साथ-साथ 4 कैच भी पकड़े और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही मैच में यह अनोखा डबल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उनकी शानदार गेंदबाजी और कप्तान Shai Hope के अर्धशतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने 42 रन से जीत दर्ज कर ग्रुप सी में शीर्ष स्थान पक्का किया।

शमार जोसेफ का ऐतिहासिक ऑलराउंड प्रदर्शन

इटली के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में शमार जोसेफ ने गेंद और फील्डिंग दोनों से कमाल किया। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 अहम विकेट चटकाए। इसके अलावा मैदान पर उनकी चुस्ती भी देखने लायक थी, जब उन्होंने चार शानदार कैच लपके। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले किसी खिलाड़ी ने एक ही मैच में 4 विकेट और 4 कैच लेने का कारनामा नहीं किया था। इस प्रदर्शन ने जोसेफ को मैच का हीरो बना दिया और वेस्टइंडीज की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई।

शाई होप का कप्तानी अंदाज में अर्धशतक

वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी, लेकिन इटली के स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रनगति पर लगाम कस दी। ऐसे में कप्तान शाई होप ने जिम्मेदारी संभाली। होप ने 46 गेंदों पर 75 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक शॉट शामिल थे। उनकी पारी ने टीम को स्थिरता दी और स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए, जो इस मुकाबले में चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

इटली की बल्लेबाजी रही नाकाम

166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। वेस्टइंडीज के तेज और स्पिन गेंदबाजों ने सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शमार जोसेफ की अगुवाई में गेंदबाजी आक्रमण ने लगातार विकेट झटके। पूरी टीम 18 ओवर में 123 रन पर सिमट गई। इटली का कोई भी बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका, जो उनकी संघर्षपूर्ण पारी को दर्शाता है।

ग्रुप सी में शीर्ष स्थान बरकरार

इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने ग्रुप सी में अपना अजेय अभियान जारी रखा। टीम ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए सुपर आठ में जगह बनाई। सुपर आठ चरण में वेस्टइंडीज का मुकाबला भारत, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसी मजबूत टीमों से होगा। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए कैरेबियाई टीम आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है।