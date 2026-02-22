स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 51 रन से हराकर अभियान की पहली जीत दर्ज की। पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 146/9 का स्कोर बनाया और फिर शानदार गेंदबाज़ी के दम पर मेजबान टीम को 16.4 ओवर में 95 रन पर समेट दिया।

टॉस और पहली पारी: फिल सॉल्ट का अर्धशतक

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया। पल्लेकेले की मुश्किल पिच पर इंग्लैंड की शुरुआत डगमगाई, लेकिन फिल सॉल्ट ने जिम्मेदारी संभालते हुए 40 गेंदों में 62 रन की अहम पारी खेली। उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

मिडिल ऑर्डर लगातार अंतराल पर विकेट गंवाता रहा। श्रीलंकाई गेंदबाज़ों ने कसी हुई लाइन रखी, जिससे इंग्लैंड बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका। आखिरी ओवरों में कुछ तेज़ रन जरूर आए, लेकिन टीम 150 के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई।

दूसरी पारी: इंग्लैंड की घातक गेंदबाज़ी

147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। पावरप्ले के अंत तक टीम 34/5 पर संघर्ष कर रही थी। विल जैक्स ने लगातार चार ओवर गेंदबाज़ी करते हुए 3/22 के आंकड़े के साथ मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

जोफ्रा आर्चर ने नई गेंद से दो अहम विकेट चटकाए, जबकि लियाम डॉसन और आदिल रशीद ने मिडिल ओवरों में दबाव बनाए रखा। श्रीलंका 10 ओवर के बाद 56/6 पर पहुंच चुका था और वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थीं। कप्तान दासुन शनाका ने 30 रन बनाकर कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे।

मैच का अंत और इंग्लैंड की लगातार जीत

आदिल रशीद ने आखिरी विकेट लेकर श्रीलंका की पारी 95 रन पर समाप्त कर दी। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की लगातार 12वीं जीत भी रही।

146 का स्कोर शुरुआत में मामूली लग रहा था, लेकिन इंग्लैंड के अनुशासित गेंदबाज़ी प्रदर्शन ने इसे मैच जिताऊ साबित कर दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सुपर-8 चरण में मजबूत शुरुआत की है, जबकि श्रीलंका को अपने घरेलू मैदान पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

मैच विवरण

मुकाबला: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका

चरण: सुपर-8, मैच 2

स्थान: पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कैंडी

प्लेइंग 11

श्रीलंका : पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेल्लालागे, दुशन हेमंथा, दुश्मंथा चमीरा, महीश तीक्षाना, दिलशान मदुशंका

इंग्लैंड : फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद।