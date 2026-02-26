स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अहम मैच में वह 500 अंतरराष्ट्रीय विकेट के आंकड़े से सिर्फ तीन कदम दूर खड़े हैं। सुपर आठ चरण में दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत का नेट रन रेट दबाव में है, ऐसे में बुमराह की चार ओवर की स्पेल टीम इंडिया के अभियान की दिशा तय कर सकती है। उनकी धारदार यॉर्कर और कसी हुई लाइन इस मुकाबले की कुंजी होंगी।

500 इंटरनेशनल विकेट के करीब बुमराह

भारतीय पेस अटैक की अगुआई कर रहे Jasprit Bumrah अब तक 232 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 497 विकेट ले चुके हैं। 20.56 की प्रभावशाली औसत के साथ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/19 रहा है। इसके अलावा उनके नाम 13 बार चार विकेट और 18 बार पांच विकेट लेने का कारनामा दर्ज है। यदि वह जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन विकेट झटक लेते हैं, तो 500 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले चुनिंदा भारतीय गेंदबाजों की सूची में शामिल हो जाएंगे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में घातक फॉर्म

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में बुमराह शानदार लय में दिखे हैं। चार मैचों में उन्होंने 9.85 की औसत और मात्र 5.30 की इकॉनमी रेट से सात विकेट लिए हैं। बल्लेबाज़-प्रधान फॉर्मेट में इतनी किफायती गेंदबाज़ी उन्हें अलग पहचान देती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 15 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जो इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ स्पेल में गिना जा रहा है।

पिछले संस्करण में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रहे बुमराह अब 33 विकेट के साथ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के सबसे सफल गेंदबाज़ भी बन चुके हैं। बड़े मैचों में दबाव झेलने और निर्णायक क्षणों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए अमूल्य है।

भारत की स्थिति और रणनीति

टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण में भारत को शुरुआती झटका लगा, जब दक्षिण अफ्रीका ने 76 रन से हराया। इस हार से नेट रन रेट प्रभावित हुआ है, इसलिए ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जीत के साथ-साथ बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी ज़रूरी हो गया है। चेन्नई की पिच स्पिन और स्लो गेंदबाज़ी के लिए जानी जाती है, लेकिन नई गेंद से बुमराह की सटीक लाइन-लेंथ शुरुआती विकेट दिला सकती है। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल विपक्षी बल्लेबाज़ों के लिए बड़ी चुनौती होंगी।

दोनों टीमों की संभावित भूमिका

भारतीय टीम में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं ज़िम्बाब्वे की कमान सिकंदर रज़ा संभाल रहे हैं, जिनके साथ रयान बर्ल और ब्लेसिंग मुज़रबानी जैसे खिलाड़ी मुकाबले को प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। हालांकि कागज पर भारत मजबूत दिखता है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में छोटी चूक भी भारी पड़ सकती है। ऐसे में बुमराह की शुरुआती और अंतिम ओवरों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है।