स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले से पहले टॉस के दौरान कप्तानों के बीच हैंडशेक न होने को लेकर उठे विवाद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है। BCB ने स्पष्ट किया कि यह घटना पूरी तरह अनजाने में हुई और इसका कोई राजनीतिक या असम्मानजनक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए।

कप्तानी बदलाव के दौरान हुई चूक

यह घटना उस समय हुई जब बांग्लादेश के नियमित कप्तान मोहम्मद अज़ीज़ुल हकीम तमीम बीमारी के कारण टॉस के लिए मैदान पर नहीं आ सके। उनकी जगह उपकप्तान ज़ावाद अबरार ने टीम का प्रतिनिधित्व किया। टॉस के दौरान जब अबरार भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे से मिले, तो पारंपरिक हैंडशेक नहीं हुआ, जिसे दर्शकों और अधिकारियों ने तुरंत नोट किया।

BCB का आधिकारिक बयान

BCB ने अपने बयान में कहा, 'बीमारी के कारण नियमित कप्तान अज़ीज़ुल हकीम टॉस में शामिल नहीं हो सके और उनकी जगह उपकप्तान ज़ावाद अबरार आए। विरोधी कप्तान से हैंडशेक न होना पूरी तरह अनजाने में हुई चूक थी, जो क्षणिक असावधानी का परिणाम है। इसमें किसी भी प्रकार का असम्मान दिखाने का कोई इरादा नहीं था।' बोर्ड ने आगे कहा कि क्रिकेट की भावना और विरोधियों के प्रति सम्मान बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने की बुनियादी शर्त है।

खिलाड़ियों को दी गई सख़्त हिदायत

BCB ने यह भी बताया कि उसने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम मैनेजमेंट को तुरंत दिशा-निर्देश दिए हैं। 'खिलाड़ियों को खेल भावना, सौहार्द और आपसी सम्मान बनाए रखने की जिम्मेदारी याद दिलाई गई है। BCB क्रिकेट के मूल्यों के प्रति मैदान पर और मैदान के बाहर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।'

सीनियर लेवल की घटना से की गई तुलना

इस घटना की तुलना पिछले साल एशिया कप में भारत–पाकिस्तान मैच के दौरान हुए ‘नो हैंडशेक’ विवाद से भी की गई। हालांकि, भारत–बांग्लादेश के बीच हालिया कूटनीतिक तनाव के बावजूद BCB ने दोहराया कि यह घटना राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत चूक थी।

मैच का संक्षिप्त हाल

मैच में भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 238 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी: 72 रन (सबसे युवा अर्धशतक), अभिज्ञान कुंदू: 80 रन दोनों के बीच 62 रन की अहम साझेदारी हुई। बांग्लादेश की ओर से अल फहाद ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 5 विकेट झटके और भारत को 49वें ओवर में ऑलआउट कर दिया।