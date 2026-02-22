स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में भारत अपना अभियान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू करेगा। यह मुकाबला रविवार (22 फरवरी) को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा। 2024 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ग्रुप A में हैं, जिसमें दो बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे भी शामिल हैं। सभी चार टीमें पहले राउंड में अपने ग्रुप की टॉप टीम के रूप में सुपर 8 में पहुंची हैं।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 35

भारत जीता: 21

दक्षिण अफ्रीका जीता: 13

नो रिजल्ट: 1

टी20 वर्ल्ड कप में

कुल मैच: 7

भारत की जीता: 5

दक्षिण अफ्रीका जीता: 2

नॉकआउट मैच में रिकॉर्ड: दक्षिण अफ्रीका अभी तक भारत को किसी नॉकआउट मैच में नहीं हरा पाई है। दोनों टीमों ने 2014 सेमीफाइनल और 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में खेला था, जिसमें भारत विजयी रही।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। शुरुआत में यह पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होती थी, लेकिन समय के साथ यह धीमी हो गई और बल्लेबाजों को फायदा देने लगी। इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच डबल सुपर ओवर का रोमांचक मैच खेला गया था, जिसमें प्रोटियाज ने जीत हासिल की थी।

अहमदाबाद मौसम

Accuweather ऐप के अनुसार, शनिवार को सुबह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मौसम हल्का धुंधला व गर्म होगा। दोपहर तक तापमान 36 डिग्री तक पहुंच जाएगा और शाम को यह 26 डिग्री तक गिर जाएगा। दिन भर मौसम हल्का धुंधला रहेगा, लेकिन मैच के समय साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : सुर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका : ऐडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रायन रिकल्टन, डिवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, मार्को जेन्सेन, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी निगिडी।