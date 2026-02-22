स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में 43वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। द. अफ्रीका ने टीम में चार बदलाव किए हैं। वहीं भारतीय टीम में एक भी बदलाव देखने को नहीं मिला है।

द. अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर कहा, 'हम पहले बैटिंग करेंगे, सच में यह एक अच्छा विकेट है और जैसा हमने देखा है उससे कहीं ज़्यादा सूखा है। लड़के अच्छे टच में दिख रहे हैं और इस समय यह एक अच्छी जगह है। हम खुशकिस्मत रहे हैं कि हमें यहां कुछ गेम खेलने को मिले, यह काली मिट्टी की पिच है। हमने पिछले मैच से 4 बदलाव किए हैं। केश, लुंगी और मार्को वापस आए हैं।

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम भी पहले बैटिंग करना चाह रहे थे, यह सबके लिए अच्छा मौका था कि वे आकर दिखाएं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास मैदान पर अच्छी एनर्जी है और जो भी नतीजा आएगा, हम उसका फायदा उठाएंगे। पहले बॉलिंग करके खुश हूं। अक्षर पटेल पर बहुत सख्त, हम उसी टीम के साथ जा रहे हैं। इसलिए कोई बदलाव नहीं।'

पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। शुरुआत में यह पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होती थी, लेकिन समय के साथ यह धीमी हो गई और बल्लेबाजों को फायदा देने लगी। इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच डबल सुपर ओवर का रोमांचक मैच खेला गया था, जिसमें प्रोटियाज ने जीत हासिल की थी।

मौसम

मैच के समय तापमान 26 डिग्री के आसपार और मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है जिससे पूरा मैच देखने को मिलेगा।

प्लेइंग XI

भारत : अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी