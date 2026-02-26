स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और जिम्बाब्वे के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप का 48वां सुपर 8 मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्यौता दिया है।
प्लेइंग XI
भारत : संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
जिम्बाब्वे : तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, रयान बर्ल, सिकंदर रज़ा (कप्तान), टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेंडा मापोसा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, रिचर्ड नगारवा