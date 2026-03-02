स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ रोमांचक मुकाबले के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने जीत का श्रेय सिर्फ संजू सैमसन की मैच जिताऊ पारी को नहीं, बल्कि टीम के छोटे-छोटे योगदानों को भी दिया। गंभीर ने खास तौर पर शिवम दुबे की 19वें ओवर में लगाई गई दो अहम बाउंड्री को मैच का निर्णायक मोड़ बताया। उनके मुताबिक अगर उस समय दबाव कम नहीं होता तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। भारत अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा।

‘दो बाउंड्री उतनी ही जरूरी थीं जितने 97 रन’

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में Gautam Gambhir ने कहा कि यह टीम गेम है और हर योगदान मायने रखता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवम दुबे के दो चौके संजू सैमसन की 97 रन की पारी जितने ही महत्वपूर्ण थे। गंभीर ने कहा कि जब 10 गेंदों पर 17 रन की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या आउट हो चुके थे, तब दबाव चरम पर था। ऐसे में क्रीज पर आते ही दुबे ने लगातार दो बाउंड्री लगाकर मैच का रुख बदल दिया। इससे सैमसन पर से काफी दबाव कम हुआ और टीम को लय मिल गई।

19वां ओवर बना गेम चेंजर

वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में 19वां ओवर निर्णायक साबित हुआ। Shivam Dube ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उस समय मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दुबे की सकारात्मक बल्लेबाजी ने समीकरण आसान कर दिया। गंभीर ने कहा कि अगर उस ओवर में रन नहीं आते, तो शायद पूरी चर्चा अलग होती। उन्होंने दोहराया कि टीम की सफलता सामूहिक प्रयास का नतीजा होती है, न कि सिर्फ एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का।

‘संजू सैमसन वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं’

हालांकि गंभीर ने छोटे योगदानों की अहमियत पर जोर दिया, लेकिन उन्होंने Sanju Samson की भी खुलकर सराहना की। सैमसन ने 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाकर भारत को टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल रन-चेज़ में से एक तक पहुंचाया। गंभीर ने कहा कि सैमसन ने उस समय जिम्मेदारी संभाली जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके मुताबिक, दबाव में इस तरह की पारी खेलना किसी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी की पहचान होती है।

टीम स्पिरिट पर जोर

गंभीर ने कहा कि क्रिकेट में अक्सर बड़े स्कोर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन मैच छोटे-छोटे पलों में जीते जाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि वे हर मौके को अहम समझें और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। यह बयान इस बात का संकेत है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर खिलाड़ी की भूमिका स्पष्ट और महत्वपूर्ण है।

सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ंत

अब भारत का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा। यह मैच 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें मजबूत हैं और मुकाबला हाई-वोल्टेज होने की उम्मीद है।