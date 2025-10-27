एडिलेड : ट्रैविस हेड ने लगातार 14वें बिग बैश लीग (BBL) सीजन के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ एक और साल के लिए करार किया है। 31 साल के हेड पिछले दो सीजन से अपने होमटाउन क्लब के लिए नहीं खेले हैं क्योंकि वह इंटरनेशनल मैचों में बिजी थे, लेकिन इस गर्मी के BBL कैंपेन का आखिरी हिस्सा अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए एक परफेक्ट तैयारी होगी, जहां हेड ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों के लिए अहम होंगे।

पांच एशेज टेस्ट के बाद अपनी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट के आधार पर यह खतरनाक लेफ्ट-हैंडर स्ट्राइकर्स के लिए रेगुलर सीजन के आखिरी तीन या चार मैचों और फाइनल में उपलब्ध हो सकते हैं, अगर वे क्वालीफाई करते हैं। हेड ने खुद को दुनिया के क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया है, जो फ्रेंचाइजी और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों में तेजी से रन बनाते हैं।

यह 31 वर्षीय खिलाड़ी T20I रैंकिंग में सबसे ज्यादा रैंक वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं, जो कुल मिलाकर छठे स्थान पर हैं। इस लेफ्ट-हैंडर का नाम BBL के इतिहास में दर्ज है, उन्होंने सीजन 5 के न्यू ईयर ईव मैच में 53 गेंदों में नाबाद शतक बनाया था, जिसमें 9 छक्के शामिल थे। पिछले साल IPL में भी उनके टैलेंट का जलवा देखने को मिला था, जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 39 गेंदों में शतक बनाया था।

हेड ने कहा, 'एक और साल के लिए साइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। एडिलेड में रहना बहुत आसान फैसला था। हमने स्ट्राइकर्स के साथ कुछ शानदार साल बिताए हैं, इसलिए मैं इस गर्मी में अपनी उपलब्धता के हिसाब से योगदान देने के लिए उत्सुक हूं। साइन करना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा ग्राउंड है और हमें सबसे अच्छे फैंस का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है।'

हेड आखिरी बार जनवरी 2023 में स्ट्राइकर्स के लिए खेले थे, लेकिन पिछले साल गर्मियों में उन्होंने अपने बढ़ते हुए इंटरनेशनल शेड्यूल के बावजूद क्लब के साथ जुड़े रहने की इच्छा जताई थी। हेड का फिर से साइन करना तब हुआ है जब स्ट्राइकर्स ने साथी मास्टर ब्लास्टर क्रिस लिन, तेज गेंदबाज हसन अली और विस्फोटक ऑलराउंडर जेमी ओवरटन के साथ करार किया है।

स्ट्राइकर्स के कोच टिम पेन ने कहा कि हेड का अनुभव टीम के लिए उपयोगी होगा, भले ही उनकी मौजूदगी सीमित हो। कोच पेन ने कहा, 'हम ट्रैविस का स्ट्राइकर्स में वापस स्वागत करके बहुत खुश हैं न केवल उनकी जबरदस्त बैटिंग के लिए, बल्कि उस एनर्जी, लीडरशिप और अनुभव के लिए भी जो वह टीम में लाते हैं। हम समझते हैं कि ट्रैविस का इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन हम एशेज के बाद टीम में उनका वापस स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।'

