AUS vs ENG, Ashes Sydney Test: ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने सिडनी टेस्ट में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। इंग्लैंड के खिलाफ 138 रनों की शानदार पारी खेलते हुए स्मिथ ने महान सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।

ब्रैडमैन से आगे निकले स्मिथ

सिडनी टेस्ट में अपनी पारी के दौरान स्मिथ ने ब्रैडमैन के 5028 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5094 रन पूरे किए। 36 वर्षीय स्मिथ ने यह उपलब्धि 90 मैचों में हासिल की, जबकि ब्रैडमैन ने यह आंकड़ा 37 मैचों में छुआ था।

पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया का विशाल स्कोर

एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 567 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। स्मिथ (138) और ट्रैविस हेड के शतक की बदौलत कंगारू टीम ने मैच पर मजबूत पकड़ बनाई। स्मिथ तीसरे दिन 129 रन पर नाबाद लौटे थे और चौथे दिन सिर्फ नौ रन और जोड़कर जोश टंग की गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक वह इतिहास रच चुके थे।

इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ का टेस्ट रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। 41 टेस्ट, 3691 रन, 13 शतक, 14 अर्धशतक, औसत: 56.78, सर्वोच्च स्कोर: 239

SCG से खास रिश्ता

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर स्मिथ का प्रदर्शन हमेशा खास रहा है। इस शतक के साथ उन्होंने इस मैदान पर अपना पांचवां टेस्ट शतक लगाया। SCG पर उनसे ज्यादा शतक सिर्फ रिकी पोंटिंग (6) के नाम हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) – 5094

सर डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) – 5028

एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) – 4850

विवियन रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज) – 4488

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) – 4141

विराट कोहली (भारत) – 4036

सचिन तेंदुलकर (भारत) – 3990