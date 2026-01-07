नई दिल्ली: तेंदुलकर परिवार में जल्द ही शहनाइयां गूंजने वाली हैं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे और युवा क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर अपनी मंगेतर सानिया चांदखोक के साथ शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की शादी की तारीख फाइनल हो चुकी है और यह खास समारोह मार्च 2026 में आयोजित किया जाएगा। अर्जुन, जो हाल ही में आईपीएल में मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड हुए हैं, अपने निजी जीवन में भी एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं।

5 मार्च को होगी शादी, 3 मार्च से शुरू होंगी रस्में

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अर्जुन और सानिया की शादी 5 मार्च 2026 को होगी, जबकि शादी से जुड़े कार्यक्रम 3 मार्च से शुरू हो जाएंगे। हालांकि, यह भव्य आयोजन होने के बावजूद पूरी तरह निजी रखा जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी मुंबई में होगी और इसमें केवल परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और क्रिकेट जगत के चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे।

अगस्त 2025 में हुई थी गुपचुप सगाई

इस कपल ने शादी की दिशा में पहला कदम अगस्त 2025 में रखा था, जब दोनों ने बेहद निजी समारोह में सगाई की। इस खास मौके पर केवल दोनों परिवारों के बेहद करीबी लोग ही मौजूद थे। काफी समय तक यह खबर सार्वजनिक नहीं हुई थी।

रेडिट AMA में सचिन तेंदुलकर ने की थी पुष्टि

अर्जुन की सगाई की पुष्टि खुद सचिन तेंदुलकर ने एक रेडिट AMA (Ask Me Anything) सेशन के दौरान की थी। जब एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या अर्जुन की सगाई हो चुकी है, तो ‘मास्टर ब्लास्टर’ ने जवाब दिया, 'हां, उसकी सगाई हो चुकी है और हम सभी उसके जीवन के इस नए अध्याय को लेकर बेहद उत्साहित हैं।'

कौन हैं सानिया चांदखोक?

सानिया चांदखोक एक सफल उद्यमी हैं और एक प्रतिष्ठित बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। वह मशहूर मुंबई बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं और काफी समय से तेंदुलकर परिवार के करीबी सर्कल का हिस्सा रही हैं।

अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर

अर्जुन तेंदुलकर ने घरेलू क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। मुंबई से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद वह गोवा की ओर से एक अहम बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं। लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन ने 2022 में गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्यू में शानदार शतक जड़ा था, जो उनके पिता सचिन तेंदुलकर की याद दिलाने वाला पल था। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के बाद अब वह अगले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में नजर आएंगे, जहां एक बार फिर उन पर सबकी निगाहें होंगी।