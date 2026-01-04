Go to PunjabKesari.in

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज़ और सिडनी थंडर के कप्तान डेविड वॉर्नर ने उम्र को पीछे छोड़ते हुए एक और यादगार पारी खेली, लेकिन उनकी यह शानदार पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। 3 जनवरी को होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ वॉर्नर ने 65 गेंदों में नाबाद 130 रन बनाए, लेकिन थंडर को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

कोहली के बराबर पहुंचे वॉर्नर

इस धमाकेदार पारी के साथ वॉर्नर ने T20 क्रिकेट में अपने शतकों की संख्या के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली। T20 इंटरनेशनल, घरेलू और फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट को मिलाकर अब वॉर्नर और कोहली दोनों के नाम 9-9 T20 शतक दर्ज हैं। इस सूची में पाकिस्तान के बाबर आज़म 11 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि क्रिस गेल 22 शतकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राइली रूसो के नाम भी 9 T20 शतक हैं।

BBL में 14 साल बाद शतक

डेविड वॉर्नर का यह बिग बैश लीग में 2011 के बाद पहला शतक रहा। वह BBL के पहले शतकवीर भी थे। तब उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 102 रन बनाए थे। 14 साल बाद बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने एक बार फिर BBL में शतक जड़ा, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 9 छक्के लगाए।

वॉर्नर की पारी गई बेकार

वॉर्नर की नाबाद 130 रन की पारी की बदौलत सिडनी थंडर ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में होबार्ट हरिकेन्स के लिए टिम वॉर्ड ने 49 गेंदों में 90 रन की पारी खेली। उन्होंने मिचेल ओवेन के साथ 51 गेंदों में 108 रन की साझेदारी की। ओवेन ने सिर्फ 18 गेंदों में 45 रन ठोक दिए, जिसमें पांच छक्के शामिल थे। अंत में निकिल चौधरी और मैथ्यू वेड की नाबाद पारियों ने हरिकेन्स को 13 गेंद शेष रहते छह विकेट से जीत दिला दी।

अनचाही सूची में शामिल हुए वॉर्नर

डेविड वॉर्नर की यह नाबाद 130 रन की पारी T20 क्रिकेट में हार के बावजूद किसी कप्तान द्वारा बनाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बंगाल के अभिमन्यु ईश्वरन ने पंजाब के खिलाफ 66 गेंदों में नाबाद 130 रन बनाए थे, लेकिन उनकी टीम भी मुकाबला हार गई थी। इस सूची में शीर्ष स्थान कैमरन व्हाइट के नाम है, जिन्होंने 2006 में 141 रन की नाबाद पारी खेली थी।

मैच के बाद वॉर्नर का बयान

मैच के बाद वॉर्नर ने कहा, 'शुरुआत में दो विकेट जल्दी गिरने के बाद संभलकर खेलना जरूरी था। यह ऐसी पिच थी जहां टिककर खेलने पर बड़ा स्कोर बन सकता था। दुर्भाग्य से उनके दो बल्लेबाज़ों ने शानदार बल्लेबाज़ी की और मैच हमारे हाथ से निकल गया।'

पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे सिडनी थंडर

यह सिडनी थंडर की छह मैचों में पांचवीं हार रही। टीम फिलहाल अंक तालिका में सबसे नीचे है। लीग चरण में थंडर के चार मुकाबले अभी बाकी हैं और अब हर मैच उनके लिए ‘करो या मरो’ जैसा होगा। टीम 6 जनवरी को एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ अगला मुकाबला खेलेगी।