एडिलेड : एडिलेड स्ट्राइकर्स के ओपनर क्रिस लिन ने बिग बैश लीग (BBL) में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, वे टूर्नामेंट के इतिहास में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने BBL के चल रहे 15वें सीजन के 17वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की, जब वे बुधवार को एडिलेड ओवल में ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे थे। 122 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लिन ने 41 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाकर अपनी टीम को 7 विकेट से जीत दिलाने में मदद की।

लिन ने 192.68 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 6 चौके और 6 छक्के लगाए जिससे स्ट्राइकर्स ने नए साल की पूर्व संध्या पर आसानी से जीत हासिल की। ​​लिन ने अब तक 131 BBL मैचों (129 पारियों) में कुल 4,065 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 36.29 रहा है। उनका एक शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं जिसमें सबसे हालिया अर्धशतक बुधवार को आया। हीट को 19.4 ओवर में 121 रन पर ऑल आउट करने के बाद स्ट्राइकर्स ने लिन की शानदार पारी की बदौलत 35 गेंदें शेष रहते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली।

हीट को एक बड़ा झटका तब लगा जब छह ओवर के अंदर ही 21 रन पर 5 विकेट गिर गए। जेमी ओवरटन (3-19), लियाम स्कॉट (2-12), और हसन अली (2-29) ने स्ट्राइकर्स के गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की जिसमें स्कॉट ने शुरुआती चार ओवर फेंके। कॉलिन मुनरो, जैक वाइल्डरमुथ, और लाचलान हर्न सभी मिड-ऑफ पर आसानी से आउट हो गए जबकि मैट रेनशॉ रन आउट हो गए और मैक्स ब्रायंट विकेट के पीछे कैच आउट हो गए।

जिमी पीयरसन के आउट होने से ब्रिस्बेन 47 रन पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में आ गया था, जिसके बाद कुहनेमैन (31*) और ह्यूग वेबगेन (28) ने कुछ देर तक संघर्ष किया और आठवें विकेट के लिए 36 रन जोड़े। हालांकि यह रिकवरी नाकाफी साबित हुई क्योंकि हीट 121 रन ही बना पाई जिससे लिन ने स्ट्राइकर्स को आसानी से जीत दिला दी।

स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत भी आदर्श नहीं रही। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए कप्तान मैट शॉर्ट (19), मैकेंजी हार्वे (11), और जेरिस वाडिया (1) आउट हो गए लेकिन ब्रिस्बेन हीट के पास लिन का कोई जवाब नहीं था। इस अनुभवी ओपनर ने BBL इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और इस टूर्नामेंट में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर छक्का लगाकर यह मुकाम हासिल किया। लिन ने 30 गेंदों में अपना रिकॉर्ड-विस्तारित 32वां BBL अर्धशतक बनाया और मैथ्यू कुह्नमैन की गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर चेज़ खत्म किया।

इस जीत के साथ स्ट्राइकर्स ने 2018 के बाद 31 दिसंबर के बड़े मुकाबले में पहली सफलता हासिल की और शनिवार को गाबा में ब्रिस्बेन से मिली सात रन की हार का तुरंत बदला लिया जिससे 7 साल का BBL न्यू ईयर ईव का सूखा खत्म हुआ।