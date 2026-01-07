सिडनी [ऑस्ट्रेलिया]: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जा रहे एशेज टेस्ट के चौथे दिन का खेल उतार-चढ़ाव से भरा रहा। जैकब बेटेल के शानदार पहले टेस्ट शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अंतिम सत्र में लगातार विकेट चटकाकर मुकाबले में जबरदस्त वापसी की। दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 302/8 रन बना लिए और मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर 119 रनों की बढ़त हासिल कर ली।

अंतिम सत्र: बेटेल की जुझारू पारी, लेकिन विकेटों की झड़ी

चाय के बाद इंग्लैंड ने 179/3 से आगे खेलना शुरू किया। बेटेल और हैरी ब्रूक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी दौरान 22 वर्षीय बेटेल ने अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया और टेस्ट मैच में पहला फर्स्ट-क्लास शतक लगाने वाले केवल पांचवें इंग्लिश बल्लेबाज बने। हालांकि, बो वेब्स्टर ने 52वें ओवर में मैच का रुख पलट दिया। उन्होंने पहले ब्रूक (48 गेंदों में 42 रन) और फिर विल जैक्स को बिना खाता खोले आउट कर इंग्लैंड को दोहरा झटका दिया।

वेब्स्टर और लाबुशेन की धार

इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जेमी स्मिथ 26 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन 65वें ओवर में मार्नस लाबुशेन ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसके तुरंत बाद इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं जब कप्तान बेन स्टोक्स (5 गेंदों में 1 रन) वेब्स्टर की गेंद पर स्लिप में स्टीव स्मिथ को कैच दे बैठे। इंग्लैंड का स्कोर 65.2 ओवर में 267/7 हो गया।

बोलैंड का वार, बेटेल डटे रहे

नए बल्लेबाज ब्रायडन कार्स ने 16 रन जोड़े, लेकिन स्कॉट बोलैंड ने 71वें ओवर में उन्हें आउट कर इंग्लैंड को आठवां झटका दिया। इसके बाद बेटेल और मैथ्यू पॉट्स ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। इंग्लैंड ने 75 ओवर में 302/8 रन बनाए। बेटेल 142 रन बनाकर नाबाद लौटे और अब पांचवें दिन भी पारी को आगे बढ़ाएंगे।

दूसरे सत्र का हाल: रूट आउट, बेटेल का अर्धशतक

दूसरे सत्र की शुरुआत में माइकल नेसर ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट (55 गेंदों में 42 रन) को आउट किया और 81 रनों की साझेदारी तोड़ी। डकेट ने एशेज 2025-26 में 10 पारियों में 202 रन बनाए, लेकिन एक भी 50+ स्कोर नहीं कर सके। वह टेस्ट सीरीज में टॉप-3 में 10 या उससे अधिक बार बल्लेबाजी करने के बावजूद अर्धशतक न लगाने वाले 11वें बल्लेबाज बने।

इसके बाद बेटेल और जो रूट ने संभलकर खेला। बेटेल ने 87 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि रूट ने इसी ओवर में मौजूदा एशेज में अपने 400 रन पूरे किए। हालांकि, 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्कॉट बोलैंड ने रूट को LBW आउट कर दिया। रूट 37 गेंदों में 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी: हेड का तूफान, स्मिथ का शतक

इससे पहले चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 518/7 से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान स्टीव स्मिथ (138) और बो वेब्स्टर (71) की पारियों के दम पर कंगारू टीम 567 रन पर ऑलआउट हुई और 183 रनों की बढ़त हासिल की।

ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैविस हेड ने सबसे ज्यादा 163 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से माइकल नेसर (4/60), मिचेल स्टार्क (2/93) और स्कॉट बोलैंड (2/85) सफल गेंदबाज रहे।

मैच का शुरुआती हाल

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 384 रन बनाए थे। जो रूट (160) और हैरी ब्रूक (84) के बीच 169 रनों की साझेदारी अहम रही। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया और मैच पर पकड़ बनाई।