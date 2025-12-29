स्पोर्ट्स डेस्क : बिग बैश लीग 2025-26 में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस का प्रदर्शन लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। होबार्ट हरिकेंस के कप्तान के तौर पर एलिस न सिर्फ टीम को जीत दिला रहे हैं, बल्कि डेथ ओवर्स में अपनी सटीक गेंदबाजी से IPL 2026 के लिए भी मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। भारत के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने एलिस की तारीफ करते हुए संकेत दिया है कि आने वाले IPL सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेथ ओवर्स में उनकी भूमिका लगभग तय मानी जा सकती है।

मेलबर्न के खिलाफ एलिस का मैच-विनिंग स्पेल

मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में नाथन एलिस ने चार ओवर में 3/30 का शानदार स्पेल डाला। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात रही डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाज़ी, जहां उन्होंने 17वें और 20वें ओवर में दो बड़े विकेट चटकाए। दबाव की स्थिति में यॉर्कर और गति में बदलाव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एलिस ने रेनेगेड्स की रन गति पर ब्रेक लगाया और मैच का रुख पलट दिया।

अश्विन की प्रतिक्रिया और CSK के लिए संकेत

रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर एलिस की जमकर सराहना की। उन्होंने लिखा कि “येलो जर्सी” यानी चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट यह देखकर खुश होगा कि एलिस किस तरह IPL से पहले खुद को तैयार कर रहे हैं। अश्विन के मुताबिक, डेथ ओवर्स में दो ओवरों में 15 रन देकर दो विकेट लेना यह दिखाता है कि एलिस बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि IPL 2026 की गर्मियों में डेथ ओवर्स के लिए एलिस के दो ओवर लगभग ‘पक्के’ माने जा सकते हैं।

IPL 2026 से पहले बढ़ता भरोसा

नाथन एलिस को उनकी सटीक यॉर्कर, स्लोअर गेंद और मैच की स्थिति को समझने की क्षमता के लिए जाना जाता है। IPL जैसे हाई-प्रेशर टूर्नामेंट में डेथ ओवर्स में भरोसेमंद गेंदबाज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। BBL में लगातार ऐसे प्रदर्शन CSK के लिए सकारात्मक संकेत हैं, जहां एलिस अनुभव और कौशल के साथ टीम को मज़बूती दे सकते हैं।

मैच का संक्षिप्त हाल

162 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए मेलबर्न रेनेगेड्स शुरुआत में नियंत्रण में दिखे। एडम ज़म्पा ने एक ही ओवर में होबार्ट के दो शीर्ष बल्लेबाज़ों को आउट कर मैच को रोमांचक बना दिया। हालांकि, मैथ्यू वेड ने धैर्यपूर्ण पारी खेलते हुए 30 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाए। अंतिम ओवरों में वेड और रेहान अहमद की साझेदारी ने छह गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।

एलिस की गेंदबाज़ी से टूटा रेनेगेड्स का आत्मविश्वास

रेनेगेड्स की पारी में जोश ब्राउन और टिम सीफर्ट ने तेज़ शुरुआत दी, लेकिन एलिस की सटीक गेंदबाज़ी ने उनकी लय तोड़ दी। अच्छी शुरुआत के बावजूद मेलबर्न की टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सकी और 9 विकेट पर 162 रन ही बना पाई।

पॉइंट्स टेबल में होबार्ट की मजबूती

इस जीत के साथ होबार्ट हरिकेंस ने पांच मैचों में चार जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं, मेलबर्न रेनेगेड्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और टीम अभी भी निचले पायदान पर बनी हुई है।