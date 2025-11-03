स्पोर्ट्स डेस्क : भारत ने शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के हरफनमौला खेल से रविवार को यहां महिला आईसीसी वनडे विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार इस खिताब को जीत कर इतिहास रच दिया। दीप्ति महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ियों में से पहले स्थान पर है जबकि टॉप 5 की बात करें तो लिस्ट में दो भारतीय शामिल हैं।

महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दीप्ति ने 9 मैचों में कुल 22 विकेट झटके हैं। दीप्ति के बाद एनाबेल सदरलैंड का नम्बर है जो 7 मैचों में 17 विकेट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर सोफी एक्लेस्टोन है जिन्होंने 7 मैचों में 16 विकेट्स अपने नाम किए। भारत की अन्य गेंदबाज श्रीचर्णी 9 मैचों में 14 विकेट्स के साथ चौथे और अलाना किंग 7 मैचों में 13 विकेट्स के साथ पांचवीं सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाली गेंदबाज है।

महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर्स

दीप्ति शर्मा (भारत) - 9 मैचों में 22 विकेट

एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया) - 7 मैचों में 17 विकेट्स

सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 7 मैचों में 16 विकेट्स

श्रीचरणी (भारत) - 9 मैचों में 14 विकेट्स

अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया) - 7 मैचों में 13 विकेट्स

मैच की बात करें तो शेफाली ने पारी का आगाज करते हुए 78 गेंद में 87 रन की आक्रामक पारी खेलने के बाद अपनी स्पिन गेंदबाजी से सुने लुस और मारिजान काप (चार) जैसी अनुभवी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई तो वहीं बीच के ओवरों में विकेटों के पतन के बीच 58 गेंद में 58 रन का योगदान देने वाली दीप्ति ने लगातार दूसरे मैच में शतक जड़ने वाली दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (101) सहित पांच विकेट झटकर मैच का पासा पलट दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 298 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 246 रन पर रोककर इस टूर्नामेंट के इतिहास में 52 साल के सूखे को खत्म किया।