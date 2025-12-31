स्पोर्ट्स डेस्क: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साल 2025 के लिए अपनी बेस्ट टेस्ट प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें दुनिया भर के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इस खास टीम में भारत के केएल राहुल, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा (12वें खिलाड़ी के रूप में) को शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को इस टीम का कप्तान बनाया गया है, जिन्होंने अपनी टीम को ऐतिहासिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब दिलाया था।

ओपनिंग में केएल राहुल को बड़ी जिम्मेदारी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की इस 11 में केएल राहुल को ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के साथ ओपनर चुना गया है। दोनों बल्लेबाज़ों ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में 800 से ज्यादा रन बनाए और लगातार शानदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा के मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद राहुल को भारत का नियमित ओपनर बनाया गया था, और उन्होंने इस भूमिका में खुद को पूरी तरह साबित किया।

मिडिल ऑर्डर में गिल और रूट का जलवा

मिडिल ऑर्डर में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज़ जो रूट, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को शामिल किया गया है। बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतकर इतिहास रचा था, जिसका उन्हें सीधा फायदा इस टीम में मिला।

विकेटकीपर और ऑलराउंडर की भूमिका

ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी को विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के तौर पर चुना गया है, जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को ऑलराउंडर की भूमिका में शामिल किया गया है। स्टोक्स ने बल्ले और गेंद दोनों से 2025 में टेस्ट क्रिकेट में अहम योगदान दिया।

गेंदबाज़ी आक्रमण में बुमराह की अगुआई

गेंदबाज़ी विभाग में भारत के जसप्रीत बुमराह को तेज आक्रमण की अगुआई सौंपी गई है। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड, जबकि स्पिन विभाग में दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर को जगह मिली है। अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 12वें खिलाड़ी के रूप में चुना गया है।

कुछ भारतीय सितारे चयन से बाहर

हालांकि, इस टीम में भारत के कुछ बड़े नामों को जगह नहीं मिल सकी। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार बल्लेबाज़ी की थी और मोहम्मद सिराज, जो उसी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे, चयन से बाहर रह गए।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टेस्ट 11 (2025)

केएल राहुल, ट्रेविस हेड, जो रूट, शुभमन गिल, टेम्बा बावुमा (कप्तान),

एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स,

मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, स्कॉट बोलैंड, साइमन हार्मर

12वां खिलाड़ी: रविंद्र जडेजा।