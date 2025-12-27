नई दिल्ली: भारतीय महिलाओं ने वर्ष 2025 में क्रिकेट, हॉकी, डेफलिंपिक्स, पैरा खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। इस साल महिला खिलाड़ियों ने न केवल पदक जीते बल्कि देश में महिलाओं के खेल की पहचान और विस्तार को भी मजबूत किया।

महिला क्रिकेट में अभूतपूर्व सफलता

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ICC महिला एकदिवसीय विश्व कप जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं, दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली तीसरी खिलाड़ी बनने का कारनामा किया और 1000 रन व 150 विकेट का डबल भी पूरा किया।

ब्लाइंड महिला क्रिकेट में भारत ने कोलंबो में पहले ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप में नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया। दीपिका टीसी की अगुवाई में टीम ने छह देशों को मात दी।

महिला मुक्केबाजी में दबदबा

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में जैस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीते, नूपुर श्योरण ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक। दो बार की विश्व चैम्पियन निकहत जरीन ने लगातार शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

शतरंज और अन्य खेलों में चमक

दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप जीतकर पहली बार यह खिताब भारत में लाया। ज्योति याराजी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण और रूपल चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर टीम 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण में योगदान दिया।

तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कंपाउंड कैटेगरी में कांस्य और निशानेबाजी में तेजस्विनी ने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता।

महिला हॉकी में महाद्वीपीय सफलता

भारतीय महिला हॉकी टीम ने हांगझोऊ में एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता। नवनीत कौर ने गोल किया, लेकिन चीन ने 4-1 से फाइनल में जीत दर्ज की। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया की शीर्ष टीमों में अपनी स्थिति मजबूत की।

पैरा खेलों में महिलाओं का दबदबा

डेफलिंपिक्स 2025 में भारतीय महिला एथलीटों ने निशानेबाजी और गोल्फ में कई पदक जीते। अनुषा प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण, प्रांजलि प्रशांत धुमाल ने मिश्रित टीम और व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण व रजत और दीक्षा डागर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता।

वल्डर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सिमरन शर्मा ने 100 मीटर टी12 में स्वर्ण और 200 मीटर टी12 में रजत, जबकि प्रीति पाल ने 100 मीटर टी35 में रजत और 200 मीटर टी35 में कांस्य जीता।

निष्कर्ष

2025 ने भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और पैरा खेलों में शानदार प्रदर्शन ने साबित किया कि भारतीय महिलाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हैं।