Year Ender 2025 : साल 2025 क्रिकेट की दुनिया के लिए रिकॉर्ड और उपलब्धियों से भरा रहा। इस वर्ष न सिर्फ टीमों और खिलाड़ियों ने मैदान पर कई नए कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का सीधा असर खिलाड़ियों की कमाई पर भी देखने को मिला। आईपीएल, बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट ने शीर्ष क्रिकेटरों की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं उन क्रिकेटरों के बारे में, जिन्होंने साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई की और कमाई के मामले में बाकी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया।

1. विराट कोहली

इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025 में विराट कोहली की कुल कमाई 250 से 300 करोड़ रुपये के बीच रही। उनकी आय के प्रमुख स्रोतों में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और बड़े-बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल हैं। विराट कोहली को आईपीएल से करीब 21 करोड़ रुपये और बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लगभग 7 करोड़ रुपये मिले, जबकि ब्रांड डील्स से उनकी कमाई में सबसे बड़ा योगदान रहा।

2. रोहित शर्मा

दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। रोहित की साल 2025 में कुल कमाई 150 से 180 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है। आईपीएल और बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही उन्होंने करीब 23.30 करोड़ रुपये कमाए। इसके अलावा कई नामी ब्रांड्स के प्रचार और विज्ञापनों से भी रोहित शर्मा ने बड़ी रकम अर्जित की।

3. ऋषभ पंत

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त उछाल आया है। इसका असर उनकी कमाई में भी साफ नजर आया। साल 2025 में ऋषभ पंत की कुल कमाई 100 से 120 करोड़ रुपये के बीच रही। आईपीएल, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी आय के मुख्य स्रोत रहे।

4. जसप्रीत बुमराह

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी कमाई के मामले में पीछे नहीं रहे। अन्य टॉप क्रिकेटरों की तरह बुमराह की आय के प्रमुख स्रोत आईपीएल, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट रहे। साल 2025 में बुमराह ने करीब 90 से 110 करोड़ रुपये की कमाई की।

5. हार्दिक पांड्या

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी शानदार लाइफस्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और महंगी घड़ियों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले हार्दिक पांड्या ने साल 2025 में करीब 80 से 100 करोड़ रुपये की कमाई की। आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हुई।

6. श्रेयस अय्यर

भारतीय टीम में लगातार मजबूत प्रदर्शन के चलते श्रेयस अय्यर का कद भी बढ़ता जा रहा है और इसका असर उनकी कमाई पर भी पड़ा है। वनडे टीम के मौजूदा उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने साल 2025 में करीब 70 से 85 करोड़ रुपये की कमाई की। आईपीएल, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड डील्स उनकी आय के प्रमुख स्रोत रहे।

7. पैट कमिंस

सूची में एकमात्र विदेशी खिलाड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को आकर्षक सैलरी देता है। साल 2025 में पैट कमिंस की कुल कमाई 60 से 75 करोड़ रुपये के बीच रही। इसमें से करीब 18 करोड़ रुपये उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद से मिले।