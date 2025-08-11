Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: टिम डेविड की धमाकेदार पारी और जोश हेज़लवुड के शानदार स्पैल की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका पर 17 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचो की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

पहले बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड ने ऑस्ट्रेलिया को संकट से उबारा और टीम को 75/6 के मुश्किल स्कोर से उबारकर 20 ओवर में 178 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में रयान रिकेल्टन के जुझारू 71 रनो के बावजूद, दक्षिण अफ्रीका 161/9 का स्कोर ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 मैच में 17 रन से जीत गई।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का दक्षिण अफ्रीका का फैसला शुरुआत में ही कारगर साबित हुआ। सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। इससे ऑस्ट्रेलिया कमजोर स्थिति में आ गई और उसके प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हालांकि मध्य क्रम ने शानदार वापसी की। कैमरन ग्रीन ने सिर्फ 13 गेंद पर 35 रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की। असली खेल परिवर्तक टिम डेविड रहे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में आकर सिर्फ 52 गेंद पर 83 रन की धमाकेदार पारी खेली। जिससे ऑस्ट्रेलिया को 178 का टोटल स्कोर बनाने में मदद मिली।

179 रनो के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत एडेन मार्करम के शानदार प्रदर्शन से हुई। जिन्होंने आउट होने से पहले 6 गेंद पर 12 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रयान रिकेल्टन ने 55 गेंदो पर आक्रामक 71 रन बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजो ने पूरी पारी में नियंत्रण बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 161/9 पर ही सिमटा दिया।

टिम डेविड को उनकी धमाकेदार मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब दोनो टीमो की नजरें 12 अगस्त को होने वाले दूसरे टी20 मैच पर रहेगी।