नई दिल्ली: कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

जीत की नींव

इस जीत की नींव भारत की घातक गेंदबाजी और शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने रखी। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 112/7 के मामूली स्कोर पर रोक दिया। इसके जवाब में शेफाली ने नाबाद 79 रन की शानदार पारी खेली, जिससे भारत ने लक्ष्य को 40 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

रेणुका की धमाकेदार वापसी

करीब एक साल बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में वापसी कर रहीं रेणुका सिंह ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4/21 के आंकड़े दर्ज किए। उन्होंने श्रीलंका के शीर्ष क्रम को झकझोरते हुए मैच की दिशा शुरू में ही भारत के पक्ष में मोड़ दी।

रेणुका का बेहतरीन साथ दीप्ति शर्मा ने निभाया, जिन्होंने 3/18 की कसी हुई गेंदबाजी की। इस दौरान दीप्ति ने टी20I में अपने 151 विकेट पूरे कर मेगन शुट के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।

श्रीलंका की पारी लड़खड़ाई

श्रीलंका की ओर से हसिनी परेरा ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन कप्तान चमारी अथापथ्थु दबाव में नजर आईं। दीप्ति शर्मा ने अथापथ्थु को आउट कर श्रीलंका की पारी की कमर तोड़ दी। इसके बाद रेणुका और दीप्ति ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते हुए मेहमान टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

आगे का मुकाबला

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का चौथा टी20 मैच 28 दिसंबर को खेला जाएगा।