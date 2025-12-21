स्पोर्ट्स डेस्क: एडिलेड ओवल में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर हर विभाग में बढ़त बनाए रखी। 82 रनों की जीत के साथ मेजबान टीम ने ऐशेज 2025-26 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली और ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

इंग्लैंड की संघर्षपूर्ण लेकिन नाकाम कोशिश

इंग्लैंड की ओर से जेमी स्मिथ ने 83 गेंदों पर 60 रन की साहसिक पारी खेली, जबकि विल जैक्स ने 137 गेंदों में 47 रन बनाए। दोनों ने टीम को 300 रन के पार पहुंचाया, लेकिन बड़ा लक्ष्य अंततः भारी पड़ गया। अंत में स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ने बाकी विकेट समेटकर मुकाबला खत्म किया।

मिचेल स्टार्क ने तोड़ी वापसी की उम्मीद

दूसरी नई गेंद के साथ मिचेल स्टार्क ने लगातार दो अहम विकेट लेकर मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। उनकी सटीक यॉर्कर और आक्रामक लाइन-लेंथ ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। मैच के पांचवें दिन इंग्लैंड के निचले क्रम ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका। चोटिल नाथन लायन की गैरमौजूदगी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर पकड़ बनाए रखी।

ट्रैविस हेड की ऐतिहासिक पारी

ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पारी में ट्रैविस हेड ने 170 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की रणनीति बिगाड़ दी और टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 371 रन बनाए थे, जिसमें एलेक्स कैरी का शतक अहम रहा। जवाब में इंग्लैंड 286 रन ही बना सका। तीसरी पारी में ट्रैविस हेड की शानदार पारी खेलते हुए कैरी (72) के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 349 तक पहुंचाया और इंग्लैंड के सामने 435 रनों का कठिन लक्ष्य रखा। जवाब में इंग्लैंड 82 रनों से लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका।

एलेक्स कैरी बने जीत के नायक

पहली पारी में शतक और तीसरी पारी में उपयोगी योगदान देने वाले एलेक्स कैरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विकेटकीपिंग के साथ-साथ उनकी बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को निर्णायक बढ़त दिलाई।

स्टोक्स की कप्तानी पर सवाल

इस हार के साथ इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स का ऑस्ट्रेलिया में ऐशेज जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। आक्रामक ‘बैज़बॉल’ रणनीति भी दबाव में टिक नहीं सकी और इंग्लैंड को लगातार तीसरे टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा।