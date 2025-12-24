स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई में अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से हार और खिताब ना जीत पाने की निराशा को पीछे छोड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार के लिए विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट लीग के पहले मैच में 36 गेंदों में शतक जड़ा। उन्होंने 84 गेंदों पर 190 रन बनाते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में एबी डिविलियर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
सूर्यवंशी शुरुआत से ही आक्रामक दिखे और अरुणाचल के खिलाफ 9 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया जिससे वह कुल मिलाकर लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भारतीय पुरुष द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक बन गया। लिस्ट ए क्रिकेट में भारतीयों में सिर्फ पंजाब के बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह ने ही सूर्यवंशी से तेज शतक बनाया है। अनमोलप्रीत ने पिछले सीजन में विजय हजारे प्रतियोगिता में अरुणाचल के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था। सूर्यवंशी का 36 गेंदों का शतक लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया में संयुक्त रूप से चौथा सबसे तेज शतक है।
भारतीयों द्वारा सबसे तेज़ लिस्ट ए शतक
35 – अनमोलप्रीत सिंह, पंजाब बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2024
36 – वैभव सूर्यवंशी, बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025*
40 – यूसुफ पठान, बड़ौदा बनाम महाराष्ट्र, 2010
41 – उर्विल पटेल, गुजरात बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2023
42 – अभिषेक शर्मा, पंजाब बनाम मध्य प्रदेश, 2021
सबसे तेज लिस्ट ए दोहरा शतक बनाने से चूके
सूर्यवंशी सबसे तेज लिस्ट ए दोहरा शतक बनाने से चूक गए क्योंकि वह 84 गेंदों में 190 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी तूफानी पारी के दौरान 15 छक्के लगाए जो लिस्ट ए पारी में भारतीयों में रोहित शर्मा (16) और ऋतुराज गायकवाड़ (16) के बाद दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जेक-फ्रेज़र मैकगर्क ने 2023-24 सीजन में एडिलेड में तस्मानिया के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हुए 29 गेंदों में शतक बनाया था। वनडे क्रिकेट में, डी विलियर्स के नाम 2014 में जोहान्सबर्ग में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 31 गेंदों में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अभी भी कायम है। यह शतक सूर्यावंशी का सीनियर-लेवल लिस्ट A प्रतियोगिता में पहला शतक भी है, जो उन्होंने अपने सातवें मैच में बनाया।
सबसे तेज लिस्ट A 150 रन (गेंदों के हिसाब से)
54 – वैभव सूर्यावंशी – बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025-26
64 – एबी डी विलियर्स – दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज – 2014/15
65 – जोस बटलर – इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड्स – 2022
68 – मैथ्यू वेड – ऑस्ट्रेलिया A बनाम डर्बीशायर – 2019
76 – जोस बटलर – इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज – 2018/19