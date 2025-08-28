स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क इन दिनों जिंदगी की सबसे कठिन पारी खेल रहे हैं। क्लार्क एक बार फिर स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए बताया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह घातक बीमारी कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। उन्होंने बताया कि उनकी नाक से एक और कैंसर हटाने के लिए सर्जरी हुई है और उन्होंने फैंस को सावधानी बरतने और समय पर जांच कराने की अपील भी की। लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैंसर से अपनी जान गंवाई है, आइए इस खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं-

क्रिकेटर जो कैंसर से हुए निधन :

1. Martin Crowe (न्यूज़ीलैंड)

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान, जिन्हें 2012 में फॉलिकुलर लिंफोमा हुआ, जो 2014 में लौट आया और अंततः 2016 में उनकी मृत्यु हुई।

टेस्ट: 77 मैच, 5444 रन (औसत 45.36)

वनडे (ODI): 143 मैच, 4704 रन (औसत 38.55)



2. Sir Frank Worrell (वेस्ट इंडीज)

वेस्ट इंडीज के पहले प्रसिद्ध कप्तानों में से एक, जिन्हें 1966–67 में दौरे के दौरान ल्यूकेमिया हुआ और 1967 में 42 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

टेस्ट: 51 मैच, 3860 रन (औसत 49.48), 69 विकेट (औसत 38.72)

3. Richie Benaud (ऑस्ट्रेलिया)

एक महान खिलाड़ी और क्रिकेट कमेंटेटर, वे स्किन कैंसर से जूझ रहे थे और उनका निधन 2015 में हुआ।

उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन और 200 विकेट का मुकाम हासिल किया

टेस्ट: 2000+ रन और 200+ विकेट

4. Malcolm Marshall (वेस्ट इंडीज)

एक घातक तेज़ गेंदबाज जिन्होंने 1999 में कोलोन कैंसर की वजह से 41 वर्ष की उम्र में अपनी जान गंवाई।

टेस्ट : 81 मैच, 376 विकेट्स, 2.68 की इकोनॉमी

5. Mike Denness (इंग्लैंड)

एक महत्वपूर्ण कप्तान और बल्लेबाज, जो कैंसर से पीड़ित थे और 2013 में उनका निधन हुआ।

टेस्ट: 28 मैच,

ODI: 12 मैच, 264 रन (औसत 29.33)

6. Ken Wadsworth (न्यूजीलैंड)

उल्लेखनीय विकेटकीपर-बल्लेबाज, जिन्हें 1976 में त्वचा कैंसर (melanoma) हुआ, और वे केवल 29 वर्ष की आयु में चले गए।

टेस्ट: 33 मैच, 1010 रन (औसत 21.48)

ODI: 13 मैच, 258 रन (औसत 28.66), एक शतक (104)

7. David Shepherd (इंग्लैंड)

प्रसिद्द अंपायर और पूर्व खिलाड़ी, जिनका कैंसर से लंबा संघर्ष रहा और उनका निधन 2009 में हुआ।

प्रथम श्रेणी (FC): 282 मैच, 10,672 रन (औसत 24.47), 2 विकेट

वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि अंपायर के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे।

8. Fred Trueman (इंग्लैंड)

द्रुतगामी गेंदबाज़ों में से एक, जो लंग कैंसर से लड़ते हुए 2006 में 75 वर्ष की उम्र में दुनिया से विदा हो गए।

टेस्ट: 67 मैच, 981 रन (औसत ~13.8), 307 विकेट (औसत ~21.5)

9. Budhi Kunderan (भारत)

पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज, जिन्हें 2006 में लंग कैंसर हुआ और वे 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

टेस्ट: 18 मैच, 981 रन (औसत 32.70), कोई विकेट नहीं; विकेटकीपर के रूप में 23 कैच + 7 स्टंपिंग्स

10. Brian Luckhurst (इंग्लैंड)

न्यूज़ीलैंड नहीं, बल्कि एक अंग्रेज बल्लेबाज जिन्होंने कैंसर से किया संघर्ष।

टेस्ट: 21 मैच, 1,298 रन (औसत 36.05), 1 विकेट

11. Heath Streak (जिम्बाब्वे)

कीर्तिमान पुरुष ऑल-राउंडर और कप्तान, उन्होंने कोलोन और लिवर कैंसर से लंबे समय तक जूझते हुए 2023 में 49 वर्ष की।

टेस्ट: 65 मैच, 216 विकेट

12. Akhtar Sarfraz (पाकिस्तान)

खिलाड़ी और कोच, जिन्होंने 2019 में कोलोन कैंसर से 43 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली।

ODI: 4 मैच, 66 रन (औसत 16.50)

13. Tahir Mughal (पाकिस्तान)

फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर, जो 2021 में स्टेज‑IV ग़ल्ब्लैडर कैंसर से निधन — उम्र 43 वर्ष।

14. Graeme Watson (ऑस्ट्रेलिया)

एक ऑल-राउंडर, जिन्होंने कैंसर के खिलाफ संघर्ष किया और 2020 में उनकी मृत्यु हुई।

टेस्ट: 5 मैच, 97 रन (औसत 10.8)

15. Khan Mohammad (पाकिस्तान)

एक शुरुआती तेज गेंदबाज, जिन्हें 2009 में प्रोस्टेट कैंसर हुआ और उसी वर्ष उनका निधन हुआ।

टेस्ट : 13 मैच, 54 विकेट्स, 2.45 की इकोनॉमी, 54 विकेट