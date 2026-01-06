सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज माइकल नेसर ने एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट का अहम विकेट लेकर मैच की दिशा बदल दी। रूट 160 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नेसर ने 18.3 ओवर में चार विकेट लेकर इंग्लैंड को पहली पारी में 384 रन पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई।

जो रूट के खिलाफ क्या थी रणनीति

दिन का खेल खत्म होने के बाद नेसर ने रूट को आउट करने के पीछे की रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर एक सरप्राइज़ बाउंसर की योजना बनाई थी। 'मैंने काफी समय से उन्हें बाउंसर नहीं फेंका था और सोचा कि अगर यहां बाउंसर डालूं तो उन्हें चौंका सकता हूं। यह उन दुर्लभ मौकों में से था जब योजना पूरी तरह काम कर गई। मौके कम मिलते हैं, इसलिए हर अवसर को भुनाना पड़ता है। कैचिंग पर मुझे हमेशा गर्व रहा है।' रूट बाउंसर से चकमा खा गए और गेंद को हवा में उछाल बैठे, जिसे नेसर ने खुद आसान कैच में बदल दिया।

जो रूट की क्लास पर नेसर की तारीफ

नेसर ने रूट की बल्लेबाज़ी की भी जमकर सराहना की। 'वह गेंदबाज़ी करने के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बल्लेबाज़ हैं, खासकर जब वह फॉर्म में हों। आपकी गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। वह स्टंप्स के आसपास गेंद को शानदार तरीके से खेलते हैं और चैनल से बाहर गेंद जाने पर भी उसे थर्ड मैन तक बखूबी ले जाते हैं। वह क्लास खिलाड़ी हैं और इसी वजह से ऑल-टाइम ग्रेट्स में गिने जाएंगे।'

डे-2 पर ट्रैविस हेड का जलवा

इंग्लैंड के मजबूत स्कोर के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में शानदार जवाब दिया। ट्रैविस हेड ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाज़ी करते हुए 87 गेंदों पर नाबाद 91 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट के नुकसान पर 166 रन बना लिए।

लाबुशेन का अहम योगदान, राह अभी बाकी

मार्नस लाबुशेन ने भी 48 रन की उपयोगी पारी खेली और हेड के साथ 105 रन की अहम साझेदारी की। हालांकि, बैगी ग्रीन्स अभी भी 218 रन पीछे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया तीसरे दिन बढ़त हासिल कर पाता है या नहीं।